Resident Evil: Leon, Jill et Nemesis débarquent dans Dead by Daylight

Après Silent Hill l’année dernière, c’est au tour de l’univers de Resident Evil de s’infiltrer dans Dead by Daylight, le populaire jeu d’horreur multijoueur du studio montréalais Behaviour Interactive.

Le 15 juin prochain, Leon S. Kennedy et Jill Valentine seront ainsi ajoutés aux survivants du titre en ligne asymétrique, tandis que le bon vieux Nemesis se joindra pour sa part à la bande de tueurs. Une nouvelle carte, le commissariat de Raccoon City, viendra compléter le chapitre Resident Evil, qui sera offert sous la forme d’un DLC payant.

La collaboration entre Behaviour et Capcom s’inscrit dans le cadre du cinquième anniversaire de Dead by Daylight, qui multiplie les mises à jour et le contenu supplémentaire depuis sa sortie en 2016.

«Nous n’aurions pu rêver d’une meilleure façon de souligner le cinquième anniversaire de Dead by Daylight qu’en y accueillant les personnages légendaires de Resident Evil, qui sont à l’origine de l’horreur dans les jeux vidéo. Nous sommes honorés de célébrer leur héritage avec ce nouveau chapitre qui cimente notre position en tant que panthéon de l’horreur», a commenté Mathieu Côté, directeur de jeu pour Dead by Daylight, dans un communiqué envoyé aux médias.

Image courtoisie Behaviour Interactive

Autant la mouture de Leon que celle de Jill et Nemesis seront tirées directement des récents remakes de Resident Evil 2 et 3. Les trois personnages auront notamment droit à des habiletés spéciales dans Dead by Daylight.

Par exemple, Leon pourra construire une grenade aveuglante pour distraire le tueur, tandis que Nemesis pourra infecter les survivants et les attaquer à l’aide de ses tentacules. Des vaccins dissimulés dans la carte pourront contrecarrer les effets de l’infection, mais ceux-ci seront toutefois offerts en quantités limitées.

Image courtoisie Behaviour Interactive

Notons que Nemesis pourra aussi compter sur une horde de zombies qui seront contrôlés par l’intelligence artificielle et qui traqueront également les survivants. Il s’agira d’ailleurs d’une première pour le jeu québécois.

Le chapitre Resident Evil de Dead by Daylight sera disponible dès le 15 juin sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC et Stadia.

s