Valve développerait une mystérieuse console portable semblable à la Switch

Difficile de savoir ce qui se brasse chez une entreprise aussi énigmatique que Valve, dirigée par un homme tout aussi énigmatique que Gabe Newell. Et même lorsque des sources laissent filtrer des informations sur ce qui pourrait être le prochain projet majeur du groupe, on a toujours un peu pas le choix d’être surpris.

• À lire aussi: Valve a «certainement des jeux en développement», selon Gabe Newell

• À lire aussi: Meilleurs jeux de Nintendo Switch: la sélection de Pèse sur start

Vous comprendrez donc notre étonnement et nos innombrables questionnements lorsque Ars Technica a rapporté mardi que Valve serait en train de développer une console portable semblable à la Nintendo Switch, qui pourrait même sortir d’ici la fin de l’année.

Oui, Valve, une console portable, quelque part avant la fin de 2021. On ne pensait pas écrire cette énumération de sitôt.

Or, le site Web spécialisé cite «plusieurs sources au fait» du projet qui auraient confirmé que l’appareil est en développement depuis un moment et pourrait supporter un grand nombre de jeux, s’appuyant sur un système d’exploitation dérivé de Linux. La console aurait notamment une manette intégrée et un écran tactile.

Contrairement à la Switch originale, les contrôleurs ne seraient pas détachables. Il serait néanmoins possible de connecter la console à un écran externe à l’aide d’un port USB-C.

Peu d’autres détails techniques auraient cependant transpiré, si ce n’est que Valve prévoirait utiliser un système sur une puce fabriqué par Intel ou AMD. Différents prototypes seraient testés en ce moment, dont un qui serait un peu plus large que la Switch.

Pour ajouter du poids à la rumeur, l’opérateur de l’outil SteamDB, Pavel Djundiuk, a affirmé mardi matin sur Twitter avoir trouvé à travers le code d’une version bêta de Steam la mention d’un nouvel appareil du nom de «SteamPal», lié à un autre périphérique nommé «Neptune». Selon plusieurs, «SteamPal» serait le nom provisoire de la fameuse console portable de Valve.

Valve's "Neptune" controller shows up in latest Steam client beta again.



It's named "SteamPal" (NeptuneName) and it has a "SteamPal Games" (GameList_View_NeptuneGames) — Pavel Djundik (@thexpaw) May 25, 2021

Ars Technica rappelle également que Gabe Newell, le cofondateur de l’entreprise, avait également fait une déclaration cryptique plus tôt ce mois-ci au sujet des projets futurs de Valve pour les jeux sur consoles.

«Vous allez avoir une meilleure idée de ça d’ici la fin de l’année... et ce ne sera pas la réponse à laquelle vous vous attendez», avait mentionné Newell. Inutile de dire que l’énoncé prend un tout nouveau sens dans le sillon de ces nouvelles rumeurs.

Cela dit, on le rappelle, il s’agit justement encore de rumeurs pour le moment! Et dans le cas tout particulier de Valve, une rumeur peut être fondée... sans nécessairement se concrétiser. En ce sens, comme différents produits de l’entreprise américaine, la commercialisation d’un périphérique –le contrôleur Steam ou les Steam Machines, entre autres– ne veut pas non plus dire qu’il fera longtemps partie du paysage technologique.

En d’autres mots, attendez un peu avant d’économiser pour la précommande du «SteamPal», on n’y est pas encore!

s