Among Us est gratuit sur l'Epic Games Store

Pour célébrer sa plus récente méga vente, l'Epic Games Store offre chaque semaine gratuitement un jeu à ses usagers... et ce coup-ci, c'est au tour d'Among Us d'être offert sans frais sur la boutique en ligne. Jusqu’au 3 juin, les utilisateurs pourront l’ajouter à leur librairie et le garder ensuite pour toujours.

Among Us est devenu l'un des jeux les plus populaires au monde pendant la pandémie de COVID-19, permettant à la famille et aux amis de socialiser avec un titre facile à comprendre.

D'ailleurs, il est possible de jouer avec vos amis en «cross-platform» entre PC, mobile (iOS et Android), Nintendo Switch et bientôt sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Pour ajouter Among Us gratuitement à votre collection, rendez-vous sur le magasin en ligne.

Quant à la méga vente, celle-ci se déroule jusqu'au 17 juin. D'ici là, l'Epic Games Store dévoilera au moins un nouveau jeu gratuitement chaque jeudi.

