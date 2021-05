Dragon Quest XII: The Flames of Fate officiellement annoncé

Pour le 35e anniversaire de Dragon Quest, Square Enix a décidé d’offrir un cadeau à ses fans en annonçant le prochain jeu de la série principale: Dragon Quest XII: The Flames of Fate.

Les détails sont encore très embryonnaires, mais selon le créateur de la série Yuji Horii, le nouvel opus sera plus sombre et visera un public plus mature. La date de sortie et la plateforme sur laquelle le jeu sera jouable n'ont pas été annoncées lors de la diffusion en direct du 35e anniversaire.

Plus de Dragon Quest

Dans la présentation, d’autres annonces ont aussi fait plaisir aux fans. D’abord, un remake de Dragon Quest 3, reprenant les styles 2D/3D à la Octopath Traveler, verra le jour.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée, mais il est prévu que ce soit une sortie mondiale.

Ensuite, Square Enix a annoncé quatre autres nouveaux titres Dragon Quest:

Dragon Quest Treasures, qui sera un spin-off mettant en vedette Erik et Mia de Dragon Quest XI;

Une prochaine extension majeure de Dragon Quest X, le MMO exclusivement japonais;

Dragon Quest X Offline, une version vue de haut de Dragon Quest X, hors ligne;

Dragon Quest Keshikeshi, un jeu de casse-tête sur mobile.

