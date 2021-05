Teaser: voyez le nouveau Dexter en action! [VIDÉO]

Showtime a enfin dévoilé un vrai de vrai aperçu du nouveau Dexter! Ou, si vous avez lu notre article d'hier, on doit plutôt l'appeler Jim Lindsay.

En effet, le protagoniste aux tendances violentes est de retour pour une neuvième saison de Dexter, près de 10 ans après la fin de la série. Après plusieurs petits aperçus, Showtime dévoile enfin un clip où l'on voit Dexter, alias Jim Lindsay, en action.

Visiblement, le bon «Jim», incarné par Michael C. Hall, est un membre bien respecté de sa communauté. On le voit se promener dans un beau petit village hivernal, souriant et saluant toutes les personnes qu'il croise. Est-il à Saint-Sauveur?

Selon les informations qui circulent depuis plusieurs semaines, Dexter serait plutôt au village fictif d'Iron Lake, où il croisera son adversaire principal: Kurt Caldwell, incarné par Clancy Brown. On devine aussi que les événements se dérouleront toujours aux États-Unis, car on voit clairement un drapeau du pays dans le teaser.

Autre fait amusant: la nouvelle identité de Dexter, Jim Lindsay, semble faire référence à l'auteur du livre sur lequel la série s'est basée, Jeff Lindsay. Un beau clin d'œil au vrai créateur de Dexter!

Comme vous, j'ai plein de questions. Où sont Harrison et Hannah? Est-ce que Harry visite encore Dexter dans ses pensées? Qu'est-ce qui s'est passé avec Batista?

On aura des réponses à l'automne 2021.

