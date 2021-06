Nvidia annonce des RTX 3080 Ti et 3070 Ti qui sortiront très bientôt

En pleine pénurie de cartes graphiques RTX, Nvidia n’annonce pas une, mais deux nouvelles cartes graphiques qui s’ajoutent à leur série 30. Se détaillant à partir de 599 $US, les RTX 3080 Ti et 3070 Ti seront disponibles mondialement pas plus tard que le 3 juin et le 10 juin, respectivement.

• À lire aussi: Essai de l’ASUS TUF Gaming RTX3080 OC: la reine du jeu ultralarge

• À lire aussi: Des accessoires qui rendront 2021 un peu moins plate

On vous laisse le temps de vous frotter les yeux et d’analyser ce que vous venez de lire. On a un peu de misère à croire que la nouvelle est vraie et, pourtant, à en lire l’annonce sur le site officiel de Nvidia, ce n’est pas un poisson d’avril hors-saison.

Le géant américain a dévoilé, tard hier soir, ses deux nouvelles cartes graphiques de la série RTX 30. Basé sur la dernière architecture Ampere de Nvidia, la RTX 3080 Ti succède à la RTX 3080 et promet de fournir 1,5 fois plus de performances que la RTX 2080 Ti à une résolution 4K. La RTX 3080 Ti sera disponible le 3 juin au prix de 1199 $US.

Capture d’écran Nvidia

Nvidia lancera également une deuxième carte graphique la semaine prochaine. La RTX 3070 Ti, annoncée à 599 $US, sera offerte dès le 10 juin et est conçue pour offrir 1,5 fois plus de performances que la précédente RTX 2070 Super.

Capture d’écran Nvidia

Les deux nouvelles cartes RTX prendront en charge toutes les technologies du ray-tracing, du DLSS et du Reflex de Nvidia. Plus de 50 jeux sont d’ailleurs compatibles avec le DLSS, offrant à ces titres des améliorations de performance.

Un lancement papier seulement?

Bien que le lancement des cartes ait lieu ce mois-ci, on doute de leur disponibilité et du prix réel auquel elles seront vendues. Les gamers du monde entier ont toute la misère du monde à mettre la main sur n’importe quelle carte de la série RTX 30, lancée l’année dernière. De ce fait, la sortie de la RTX 3080 Ti et de la RTX 3070 Ti ne risque pas de contribuer à améliorer la situation.

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs a fait grimper les prix des cartes graphiques. La demande toujours élevée fait en sorte qu’il est pratiquement impossible de se procurer une carte en ce moment. Nvidia a même averti les consommateurs, en avril dernier, que ces problèmes d'approvisionnement continueront tout au long de 2021. Alors, pourquoi sortir deux nouvelles cartes si nous savons qu’elles seront aussi rares que l’eau dans le désert d’Atacama?

Si vous êtes du genre à avoir la chance de votre côté, inscrivez-vous sur le site de Nvidia pour recevoir une notification au moment du lancement des cartes.

Pour la RTX 3080 Ti, c’est par ici.

Pour la RTX 3070 Ti, c’est par ici.

s