Prisms: une important mise à jour graphique pour No Man’s Sky [VIDÉO]

L’équipe d’Hello Games n’a pas chômé! Après des mises à jour majeures en février et mars, le studio britannique dévoile aujourd’hui la mise à jour graphique Prisms pour leur jeu d’exploration No Man’s Sky.

• À lire aussi: 40 jeux «cross-platform» à essayer avec vos amis

• À lire aussi: No Man’s Sky: vous pouvez maintenant avoir un animal de compagnie pour explorer l’espace avec vous

Prisms mettra à jour à peu près tous les aspects visuels du jeu: de la fourrure a été ajoutée aux créatures, la pluie crée maintenant de la réfraction sur la surface qu’elle touche, les cavernes sont désormais plus détaillées, le métal des stations spatiales reflète la lumière, et plus encore.

Outre les mises à jour graphiques, Hello Games a aussi ajouté la possibilité d’apprivoiser les créatures volantes et de les utiliser comme moyen de transport.

Image courtoisie Hello Games

D'ailleurs, les chanceux sur les consoles de nouvelle génération et PC seront avantagés grâce à la puissance de leurs équipements. No Man's Sky prend désormais en charge la technologie de réflexion de l'espace d'écran (SSR) pour PC, PS5, Xbox Series X/S et Xbox One X. De plus, les joueurs PC équipés de cartes Nvidia RTX peuvent désormais profiter du DLSS (Deep Learning Super Sampling) et doubler leur fréquence d’images.

Voyez tous les détails par vous-même dans cette vidéo dévoilée par Hello Games.

Si vous n’avez pas encore cédé à No Man’s Sky, c’est maintenant le moment de le faire. Hello Games travaille très fort à améliorer l’expérience de jeu et à offrir enfin aux joueurs ce qu’ils avaient promis en 2018. Le studio britannique a su regagner la confiance des joueurs et on n’a plus peur de dire que No Man’s Sky vaut amplement le détour!

Pour se procurer No Man’s Sky: Windows PC | Xbox One et Xbox Series X/S | PS4 et PS5

À VOIR AUSSI

Suivez-nous sur Twitch!

s