Queer Games Bundle: 200 jeux indépendants de développeurs LGBTQIA+ pour 60 $

Dans le cadre du Mois de la Fierté, des développeurs LGBTQIA+ sur la plateforme indépendante itch.io se sont réunis pour créer l'ensemble Queer Games, vendu 60 $US et regroupant plus de 200 jeux. Tous les profits iront directement dans les poches des 195 concepteurs derrière l'initiative.

Le but de campagne est plus que noble: réussir à amasser 5 millions $US, soit le tiers du budget d’un jeu AAA, et ainsi donner à chaque développeur solo un salaire viable d’un an, et à chaque équipe un boost de financement pour leurs projets futurs.

En achetant l'ensemble Queer Games, vous soutiendrez donc les artisans queer de l'industrie en plus d'obtenir plus de 200 jeux tous amusants et touchants à leur façon.

Une version «payez ce que vous pouvez» du pack Queer Games est également disponible pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre de débourser 60 $US.

L’offre est disponible tout le mois de juin, à l’occasion du Mois de la Fierté

Pour acheter l'ensemble Queer Games à 60 $US, c’est par ici.

Pour acheter la version «payez ce que vous pouvez» de l'ensemble, c’est par ici.

