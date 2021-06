Frostpunk est gratuit sur l'Epic Games Store

Si vous aimez les jeux de construction de villes, vous ne voudrez pas rater cette offre: le très aimé Frostpunk, du développeur 11 bit studios, est actuellement gratuit sur l'Epic Games Store.

Frostpunk est paru en 2018 et a connu un succès presque immédiat. Le jeu se veut une expérience fascinante qui mêle la simulation de survie et la construction de villes, le tout dans un monde dévasté et postapocalyptique.

Les joueurs y sont mis au défi de tenir leur colonie en vie, en gardant notamment le générateur central en marche afin d'offrir un peu de chaleur à la population, et de prospérer dans ce monde glacial.

Frostpunk sera offert gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu’au 10 juin, à 11 h.

