Call of Duty: la version numérique de Black Ops Cold War pour Xbox à 40 % de rabais

Si vous hésitez à acheter Call of Duty: Black Ops Cold War à plein prix, c’est maintenant votre chance d’économiser un peu. La version numérique pour Xbox One et Xbox Series X/S est actuellement à 47,99$ au lieu de 79,99$.

Si vous n’avez pas encore eu la chance de jeter un coup d’œil sur Call of Duty: Black Ops Cold War, voici ce qu’il faut savoir. Le jeu est inspiré de faits réels, mais se joue comme un film d’action des années 80. Les scènes d’action sont tirées par les cheveux et les personnages, stéréotypés jusqu’aux dents, mais l’ensemble est quand même amusant.

Tant pour son mode solo que pour son mode multijoueur, Black Ops Cold War déborde d’action et on s'ennuie rarement.

De plus, si vous avez des amis sur d’autres plateformes, soyez sans crainte, Black Ops Cold War est «cross-platform» avec avec les joueurs sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S , PC .

Pour économiser 40 % sur Call of Duty: Black Ops Cold War: Amazon Canada | Microsoft Store

L’offre est valide pour les joueurs canadiens et se termine le 9 juin.

