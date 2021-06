Elden Ring: du gameplay et une date de sortie annoncée pour 2022 [VIDÉO]

Les inconditionnels de Dark Souls et autres œuvres de FromSoftware peuvent se réjouir: une toute nouvelle bande-annonce de gameplay d’Elden Ring, le titre développé en collaboration avec le créateur de Game of Thrones George R.R. Martin, vient tout juste d’être dévoilée lors du lancement du Summer Game Fest.

• À lire aussi: Summer Game Fest: Tiny Tina’s Wonderlands, un «spin-off» de Borderlands, dévoilé [VIDÉO]

Bandai Namco a aussi profité de l’occasion pour annoncer une date de sortie pour le RPG fantastique, le 21 janvier 2022, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

D’une durée de près de trois minutes, la vidéo diffusée en avant-première ce jeudi ne plonge pas en détail dans les mécaniques ou l’histoire du titre, mais permet tout de même d’avoir un avant-goût de ce que le jeu offrira et de son monde, qui rappelle de beaucoup celui, justement, de Dark Souls.

Ce faisant, on se doute que l’expérience ne dépaysera pas trop les fans de FromSoftware, qui sont habitués à des épopées profondément ardues et des boss inoubliables... pour les bonnes et les mauvaises raisons! Cette nouvelle bande-annonce d’Elden Ring permet d’ailleurs d’entrevoir bon nombre d’ennemis qui ne semblent pas de tout repos.

Rappelons que le titre avait d’abord été dévoilé à l’E3 2019 avec un aperçu vidéo cryptique et la mention d’une collaboration avec George R.R. Martin, ce qui avait stimulé l’imagination de plus d’un joueur.

En mars dernier, une potentielle fuite vidéo d’Elden Ring avait également bien fait jaser le Web, avec des images qui semblaient provenir d’une présentation interne de Bandai Namco. Cela dit, du côté des nouvelles officielles, le silence radio était assez complet... jusqu’à aujourd’hui.

Soulignons que Bandai Namco a également une présentation à l’horaire mardi prochain, dans le cadre de l’édition 2021 de l’E3. Aurons-nous droit à un peu plus d’information au sujet d’Elden Ring? C’est peu probable, mais on peut toujours rêver!

s