Harry Melling, l’interprète de Dudley dans Harry Potter, va jouer Edgar Allan Poe dans un nouveau film

Harry Melling a signé pour jouer le rôle d'Edgar Allan Poe dans le film policier The Pale Blue Eye. L'acteur de 32 ans, qui est surtout connu pour avoir joué le rôle de la brute Dudley Dursley dans la franchise Harry Potter, incarnera une version jeune de l'écrivain emblématique dans le projet de Netflix, selon Deadline.

Le long-métrage, qui met également en vedette Christian Bale, sera réalisé par Scott Cooper, qui a adapté le scénario du roman éponyme publié en 2003 par Louis Bayard. Dans The Pale Blue Eye, Christian Bale jouera le rôle d'un détective expérimenté, chargé d'élucider une série de meurtres qui ont eu lieu en 1830 à l'Académie militaire américaine de West Point. Le détective s'associe alors à un jeune cadet intelligent, joué par Harry Melling, qui deviendra plus tard l'auteur Edgar Allan Poe.

La vedette de Batman Begins produira également le film aux côtés de John Lesher, et de Tyler Thompson. Il s'agit de la troisième collaboration entre Christian Bale et Scott Cooper, qui ont déjà travaillé sur le drame policier Out of the Furnace en 2013 et le western Hostiles en 2017.

Harry Melling a fait ses débuts dans le rôle de Dudley Dursley dans Harry Potter and the Philosopher's Stone en 2001, et a repris son rôle pour quatre autres films de la franchise, faisant sa dernière apparition dans Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1, en 2010. Il a également reçu des critiques très positives pour son rôle de Harry Beltik dans la série Netflix The Queen's Gambit, aux côtés d'Anya Taylor-Joy, l'année dernière.

Photo WENN Harry Melling aux côtés de Richard Griffiths et Fiona Shaw dans Harry Potter and the Order of the Phoenix en 2007

Il sera prochainement aux côtés de Denzel Washington et Frances McDormand dans The Tragedy of Macbeth, et il a récemment terminé le tournage de Please Baby Please, dans lequel il joue aux côtés d'Andrea Riseborough et Demi Moore.

