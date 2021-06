Ubisoft Forward E3: Avatar, Rainbow Six et Mario+Rabbids [BANDES-ANNONCES]

L'édition numérique de l'événement E3 commençait aujourd'hui avec Ubisoft Forward, une présentation d'environ une heure des nombreux projets du studio.

On a eu un peu de tout: des nouvelles de Rainbow Six, Far Cry 6, Mario+Rabbids et le projet Avatar qui avait été annoncé en 2017. Voici donc les bandes-annonces qu'il ne fallait pas manquer!

Mario+Rabbids: Sparks of Hope

Une fuite avait déjà annoncé le jeu ce matin. Il s'agit d'une exclusivité Nintendo Switch, qui reprendra les mécaniques du titre précédent de la série. Ubisoft a dévoilé une bande-annonce cinématique, ainsi qu'un aperçu du gameplay.

Avatar: Frontiers of Pandora

Pour en savoir plus.

Far Cry 6

En plus d'avoir présenté une nouvelle bande-annonce qui se concentre principalement sur le vilain de Far Cry 6, Ubisoft a annoncé un élément réservé aux détenteurs de la Season Pass, où il sera possible d'incarner les vilains des titres précédents de la série: Vaas de Far Cry 3, Pagan de Far Cry 4 et Joseph de Far Cry 5. Far Cry 6 sort le 7 octobre sur PlayStation, Xbox et PC.

Just Dance 2022

La vedette Todrick Hall participait à la diffusion Ubisoft Forward pour présenter Just Dance 2022, qui aura également une nouvelle version de sa chanson « Nails, Hair, Hips, Heels ». Prévu le 4 novembre 2021 pour Switch, PS4, PS5, XBox Series X/S, Xbox One et Stadia.

Rocksmith+

Présenté plus comme un logiciel d'apprentissage qu'un jeu, Rocksmith+ utilisera votre appareil mobile pour détecter le son de votre guitare. Donc, pas besoin d'acheter une guitare compatible avec le jeu. Le logiciel proposera plein de styles différents de musique et aura des nouveautés toutes les semaines, selon la présentation. Une phase bêta fermée accepte les inscriptions dès maintenant.

Riders Republic

Riders Republic a maintenant une date de lancement: le 2 septembre 2021. Le jeu sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia et Luna. Une bande-annonce de près de 5 minutes montre du gameplay, et une belle vue à la première personne du vélo!

Rainbow Six Extraction

Ubisoft a partagé deux bandes-annonces de Rainbow Six Extraction: une cinématique et une gameplay. Une chose certaine: le studio a bien fait de changer le nom du jeu de Quarantine à Extraction! Prévu le 16 septembre sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia et PC.

Assassin's Creed Valhalla

Un aperçu de l'extension The Siege of Paris a été dévoilé lors de la conférence. Prévue pour l'été 2021, l'extension est le deuxième ajout majeur au jeu depuis son lancement en novembre 2020. Dans les prochaines semaines, un mode de combat à l'épée à une main sera également ajouté!

Ubisoft a aussi annoncé quelques nouveautés pour les jeux Trackmania, For Honor, The Crew 2, Watch Dogs: Legion et Rainbow Six Siege.

À VOIR AUSSI:

s