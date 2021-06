Square Enix Montréal dévoile Hitman Sniper: The Shadows à E3

Square Enix Montréal, le studio à l'origine de Hitman Sniper et l'excellente série GO, dévoilait aujourd'hui dans le cadre d'E3 un tout nouveau jeu mobile intitulé Hitman Sniper: The Shadows.

Cette aventure de la série Hitman proposera un récit original et de nouveaux personnages. Le jeu relate les événements qui suivent la disparition du célèbre Agent 47 en se concentrant sur The Shadows, une équipe d'assassins spécialisés. Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone devront infiltrer le monde secret de l'assassinat et éliminer un nouveau réseau criminel menaçant l'équilibre mondial.

Bande-annonce Hitman Sniper: The Shadows

Comme il s'agit d'un jeu Hitman, les joueurs devront être méticuleux, furtifs et prêts à utiliser l'environnement du jeu à leur avantage.

«Hitman Sniper: The Shadows n'est pas une suite de Hitman Sniper à proprement parler, mais s’appuie sur ses fondations et reprend des éléments clés de cette franchise iconique. Le jeu poursuit la tradition d’encourager les fans à utiliser et à contrôler leur environnement pour éliminer leurs cibles. Hitman Sniper : The Shadows offre encore plus d’occasions de faire preuve de créativité pour remplir sa mission» explique Dominic Allaire, producteur exécutif chez Square Enix Montréal.

Square Enix Montreal Le personnage de Soji

Square Enix Montreal Le personnage de Stone

«Je suis extrêmement fier du dévoilement de Hitman Sniper : The Shadows dans le cadre de E3, le plus important événement de l’industrie du jeu vidéo. Une équipe de plus de 60 personnes a travaillé sur ce projet à temps plein afin d’offrir aux joueurs et aux joueuses une expérience AAA sur téléphones ou tablettes d’une ampleur sans égal», déclare Patrick Naud, chef de Studio chez Square Enix Montréal.

Hitman Sniper: The Shadows s'ajoute à l'impressionnante liste de jeux mobiles AAA de Square Enix Montréal et amorce une transition vers un modèle de jeux gratuits à l'utilisation (free-to-play). À ce jour, les jeux du studio ont été téléchargés plus de 130 millions de fois dans 175 pays.

Hitman Sniper: The Shadows sera lancé gratuitement en 2021 sur iOS et Android.

