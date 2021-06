Prix de design 2021: Apple nomme les gagnants

En tout, une douzaine d’applications et de jeux ont été récompensés par Apple pour souligner «les idées audacieuses, créatives et distinctives», selon les mots du communiqué.

«Grâce à leur intelligence, leur vision, leur style, leur détermination et leur travail acharné, les personnes qui conçoivent et créent ces applications et jeux primés inspirent non seulement leurs pairs de la communauté des développeurs Apple, mais aussi tout le monde chez Apple.»

Les gagnants

Voice Dream Reader

Voice Dream Reader est une application de synthèse vocale qui lit le texte à haute voix à partir de n'importe quelle source numérique, qu'il s'agisse d'un PDF, d'une page web ou d'un livre électronique, dans plus de deux douzaines de langues. 28$

HoloVista

HoloVista prend en charge une grande variété de fonctions d'accessibilité, notamment des options pour le contrôle des mouvements, de la taille et du contraste du texte, et pour le contrôle du son et de l'intensité des effets visuels. Des interactions et des considérations utiles permettent de réaliser un jeu qui peut être vécu et perçu de plusieurs manières. 7$

Pok Pok Playroom

Pour les jeunes, cette application ludique et joliment animée captive les utilisateurs par sa conception réfléchie et ses interactions hypnotiques. Grâce à son haptique subtile et à ses effets sonores précis, cette application offre des heures d'amusement sans fin aux enfants de tous âges, tout en récompensant la créativité et l'expérimentation.

Little Orpheus

Cet agréable jeu de plateformes offre des commandes faciles, une excellente narration et une expérience semblable à celle d'une console pour un jeu occasionnel. Tout au long de ses divers niveaux, ce jeu réserve une surprise intelligente à chaque tournant, tout en gardant les choses légères avec ses dialogues comiques.

Carrot Weather

Cette application est connue pour ses prévisions humoristiques et ses visuels uniques. Une récente mise à jour du design a apporté simplicité et élégance à son expérience sur toutes les plateformes Apple. Des projections météorologiques pleines d'esprit à un ensemble solide de widgets personnalisables, en passant par une collection de visages de montre utiles, cette application offre un divertissement inépuisable. Classée en cinquième position dans la catégorie des applis météo.

Bird Alone

Les interactions exploratoires de cette application canadienne combinent des gestes, l'haptique, la parallaxe et des effets sonores dynamiques qui donnent de la richesse à son univers. Le jeu prend vie grâce aux graphismes et à la musique qui change en fonction de la météo, de la saison et de l'heure de la journée dans le monde réel. 4$

Be My Eyes

Cette application permet aux personnes aveugles et malvoyantes d'identifier des objets en les associant à des volontaires du monde entier à l'aide de leur appareil photo. L'application prend en charge plus de 300 000 utilisateurs aveugles et malvoyants et plus de 4,5 millions de bénévoles, dans plus de 150 pays et dans plus de 180 langues.

Alba

Alors qu'une réserve naturelle est en train d'être rasée par la Ville pour construire un hôtel, Alba sauve la faune locale, répare le pont de la réserve et nettoie les déchets de la ville. Ce jeu démontre la positivité qui découle du respect de l'environnement, tout en racontant une histoire sur la famille, la communauté, l'activisme et la gentillesse. Pour chaque copie du jeu téléchargée, un arbre sera planté pour aider un projet de reforestation à Madagascar.

Loóna

Loóna propose des séances de sommeil gracieusement animées qui combinent des activités relaxantes, des récits et des sons atmosphériques. Chaque aspect de son interface — type, couleur, animation et contenu 3D — a été conçu avec précision pour créer une expérience apaisante et calmante.

Genshin Impact

Les scènes de combat palpitantes et les paysages étendus de Genshin Impact repoussent les limites visuelles des jeux mobiles. Le flou de mouvement, la qualité des ombres et la fréquence d'images peuvent être reconfigurés à la volée, que les joueurs soient en train d'anéantir des monstres gluants, de provoquer des tremblements de terre, de lancer des éclairs ou de diriger le vent lui-même pour propulser des flammes et des blizzards.

NaadSadhana

Cette application musicale tout-en-un, de qualité studio, aide les musiciens de tous les genres et de toutes les compétences à interpréter et à publier leur musique sans limites. Et grâce à l'intelligence artificielle et à Core ML, l'application écoute un chanteur improvisant une ligne vocale, fournit un retour instantané sur la précision des notes et génère une piste d'accompagnement correspondante, le tout en temps réel.

League of Legends: Wild Rift

League of Legends: Wild Rift reprend un jeu PC complexe et en offre l’expérience complète sur mobile. L’équipe de Riot Games a complètement réimaginé ce titre bien-aimé, offrant aux joueurs une immersion totale dans l’univers de League of Legends grâce à des commandes tactiles bien pensées, conçues spécialement pour les mobiles, un système de ciblage automatique pour aider les nouveaux venus à trouver leurs marques, des paramètres de caméra exclusifs aux mobiles, et bien plus encore.