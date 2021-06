Zelda Breath of the Wild 2: voyez la nouvelle bande-annonce! [VIDÉO]

C'est dans le cadre d'E3 que Nintendo a dévoilé un nouvel aperçu de la suite de Legend of Zelda: Breath of the Wild tant attendue. On a aussi enfin une meilleure idée de la date de sortie!

Bande-annonce The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

On en sait toujours peu sur le jeu. Toutefois, ce nouvel aperçu semble dévoiler des îles dans le ciel ainsi qu'un Link capable de...passer à travers des roches?

La meilleure nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a enfin une meilleure idée de la date de sortie du jeu. Nintendo dit viser un lancement pour 2022, sans toutefois le promettre.

Donc, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 devrait voir le jour en 2022 sur la Nintendo Switch. On se croise les doigts et les orteils en attendant.

