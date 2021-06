Starfield: un dirigeant de Bethesda s’excuse pour l’exclusivité sur Xbox et PC

Plusieurs se demandaient, depuis l’acquisition de Bethesda par Microsoft, si Starfield allait être exclusif aux consoles Xbox ou si les joueurs sur PlayStation allaient pouvoir également en profiter. On a eu notre réponse à l’E3 le week-end dernier: la nouvelle franchise du développeur n’arrivera que sur Xbox Series X/S et PC.

• À lire aussi: Grand sondage de l’E3 2021: dites-nous ce qui vous a enchanté... et ce qui vous a déçu

• À lire aussi: E3 2021: les plus grandes annonces qui ont retenu l'attention

• À lire aussi: E3 2021: la présentation Xbox et Bethesda en 25 annonces

Pour celles et ceux chez qui la déception est forte, sachez qu’il y a au moins une personne qui vous comprend chez Bethesda: le grand patron du marketing et des communications de l’entreprise, Pete Hines.

Dans une entrevue vidéo plutôt candide avec GameSpot, comme l'a remarqué IGN, ce dernier a sympathisé avec les fans sur les autres systèmes, qui n’auront visiblement pas le choix de passer par l’une des plateformes de Microsoft pour jouer à Starfield.

«Si vous êtes un grand fan des trucs que nous faisons et qu’un jeu que nous faisons n’est plus disponible sur votre plateforme, je comprends totalement si vous êtes malheureux ou fâché. Je comprends, ce sont de vraies émotions et frustrations», a-t-il affirmé, reconnaissant que les détenteurs de PS5 allaient devoir se tourner vers une console Xbox ou un PC.

Hines est même allé encore plus loin... en s’excusant aux joueurs!

«Désolé. Tout ce que je peux vraiment dire, c’est: "Je m’excuse", parce que je suis certain que c’est frustrant pour plusieurs, mais il n’y a pas grand-chose que je puisse faire», a commenté le vice-président.

Curieusement, le discours de Pete Hines est assez différent de celui de son collègue et grand manitou chez Bethesda, Todd Howard.

Lors d’un entretien avec le journal britannique The Telegraph dimanche dernier, Howard avait affirmé que l’acquisition de Bethesda par Microsoft, et l’éventuelle exclusivité de Starfield, allaient plutôt permettre de mettre le jeu entre davantage de mains, notamment grâce à la Xbox Game Pass et son service de jeu sur le nuage.

«Leur capacité de jouer à nos jeux ne diminue pas, elle augmente dramatiquement», a-t-il opiné, précisant que l’exclusivité de Starfield facilitait aussi le développement du titre.

«Vous ne voulez jamais laisser des gens de côté, d’accord? Mais, au final, votre capacité de vous concentrer et de dire, c’est le jeu que je veux faire, ce sont les plateformes sur lesquelles je veux le faire, et être capable de vraiment vous pencher sur cela vont faire en sorte que ce sera un meilleur produit», a-t-il insisté.

Chose certaine, à lire cela, on commence à avoir une meilleure idée de ce qui va se passer avec The Elder Scrolls VI...

D’ici là, Starfield, qui a été dévoilé plus en détail ce dimanche dans le cadre de l’E3, paraîtra le 11 novembre 2022, exclusivement sur Xbox Series X/S et PC.

À VOIR AUSSI

s

s