Lettre d’amour au Tstand 2 [ESSAI]

On a été présentés il y a six mois maintenant. Quelqu’un a proposé par courriel qu’on se rencontre. J’ai longuement hésité. À vrai dire, tu n’es pas mon genre habituel. Je ne suis pas un grand amateur des produits vendus sur Kickstarter. J’aime les gadgets qui inspirent confiance, avec qui je sais que je pourrai faire un long bout de chemin. J’ai trop souvent été échaudé par le financement participatif.

J’ai quand même fait une exception, un peu parce qu’on vient de la même place (tu as été conçu à Montréal, la ville où j’habite), mais également parce que ta prémisse – le support ultime pour l’iPad au lit – m’a accroché. Aujourd’hui, je t’écris pour te dire à quel point je suis content de t’avoir rencontré.

Photo : Emilie Laperrière. Le support universel Tstand 2

Tu es vraiment un support extraordinaire. J’admire par exemple ta solidité, avec ta construction de métal et de caoutchouc, mais aussi ton côté terre à terre. Tu n’as pas besoin de mécanismes complexes pour accomplir tes tâches : tes deux pinces qui retiennent les iPad, Nintendo Switch, Surface, Kindle et autres sont simplement maintenues avec des élastiques. Ça fonctionne étonnamment bien.

Au cours du dernier mois qu’on a passé ensemble, j’ai aimé te poser sur la table, avec un téléphone bien droit en hauteur pour effectuer une vidéoconférence. Je t’ai aussi trouvé brillant pour tenir un ordinateur Surface dans les airs que je contrôlais avec un clavier et une souris sur le bureau. Tu étais capable de demeurer en place fermement, peu importe l’angle auquel tu étais penché.

Le support universel Tstand peut être utilisé avec différents appareils mobiles. Vidéo : Tstand.

Mais je vais être au franc, c’est vraiment pour les jeux vidéos que tu te démarques. En position inversée, tu restes bien en place sur mon torse, que je sois sur un sofa ou dans un lit. Et puisque je n’ai pas besoin de constamment te retenir pour que tu ne tombes pas, comme c’est le cas avec les autres supports, j’ai les mains libres pour tenir une manette de Xbox One ou PS4 (elles sont compatibles avec l’iPad). Je peux ainsi jouer à des jeux Apple Arcade, à des jeux PlayStation sur le réseau local ou même à des jeux dans le nuage, avec Xbox Game Pass (offert sur iOS en version bêta, via le navigateur web).

Tu es aussi pratique pour regarder un film. L’écran de l’iPad que tu retiens bouge un peu au rythme de ma respiration, mais à peine. Du moins, pas assez pour que ce soit déconcentrant (et ce n’est pas comme si la solution de rechange - tenir son iPad dans les airs - était un modèle de stabilité non plus).

En revanche, j’ai été moins convaincu par ton utilisation avec une liseuse dans le lit. Oui, c’est bien d’avoir les bras libres, mais tu places l’appareil légèrement trop haut à mon goût. On ne peut pas tout avoir, j’imagine.

J’ai aussi des doutes par rapport à tes bandes élastiques, qui vont forcément se dégrader avec le temps. Tu te montres confiant sur ton site, en affirmant que tu seras livré avec des bandes de rechange, mais le fait que tu dises qu’elles ne devraient pas briser pour au moins 2 ans n’est pas très persuasif. 2 ans, c’est court. Si tu voulais me rassurer, tu permettrais également d’en acheter, et tu indiquerais clairement ses caractéristiques, pour que je puisse facilement en trouver ailleurs si un jour tu cessais d’être en vente.

Et tant qu’à être dans les requêtes, je ne dirais pas non à une version française de ton site web. Pour un produit créé à Montréal, tu n’as pas d’excuses, surtout que ton prédécesseur a été lancé en 2015.

Certains te trouveront probablement aussi un peu cher, surtout à ton prix normal de 125$ (comme il n’y a pas d’autres appareils comme toi sur le marché, il est difficile d’établir une comparaison). Heureusement, dans tous les cas, à 69$ sur ton Kickstarter qui se termine le 22 juin, la pilule est plus facile à avaler.

Comme je te disais au début de cette lettre, je ne suis pas un grand amateur de Kickstarter. Mais le fait que tu n’es pas le premier de ta famille, que tu aies amassé plus de 250 000$ jusqu’ici et que ta conception est simple est quand même de bon augure. Reste à voir si tu arriveras à respecter ton objectif de livraison de septembre 2021, mais je suis convaincu que ceux qui t’accueilleront t’apprécieront autant que moi.

- Maxime