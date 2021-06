Farming Simulator 22: on commente la nouvelle bande-annonce, qui ressemble à un film de Spielberg

En ce mardi matin tranquille, Raphaël cherchait un mystérieux nouveau teaser de Suicide Squad sur YouTube, lorsqu’il est tombé par pur hasard (on vous jure), sur une bande-annonce «cinématographique» de Farming Simulator 22, parue il y a quelques heures.

• À lire aussi: Donnez une chance à Farming Simulator

• À lire aussi: 10 jeux parfaits auxquels jouer le soir pour décompresser

Et parce que «cinématographique» et «Farming Simulator» se retrouvent rarement dans la même phrase, on s’est dit que l’équipe entière de Pèse sur start n’avait pas le choix de regarder ensemble la fameuse vidéo afin de donner ses impressions collectivement.

On vous laisse la bande-annonce ici, d’ailleurs, si vous aussi vous souhaitez vous gratter la tête de stupéfaction pendant un peu moins de trois minutes.

Raph: Une ferme aux aurores, de la guitare acoustique. Un homme apparaît de dos et commence à parler avec une voix rocailleuse... est-ce que c’est un nouveau Last of Us? Joel, es-tu là?

Lemus: Ben voyons la qualité du 3D, c’est plus beau que les cinématiques de Blizzard!

Kazzie: Est-ce GTA 6?

Raph: Oh, la musique prend un virage un peu sudiste et le monsieur, qui ressemble vaguement à Patrick Roy, se met à jaser d’agriculture. QUEL REVIREMENT!

Lemus: Après le Canadien, l’Avalanche et les Remparts, le numéro 33 se tourne maintenant vers l'agriculture.

Kazzie: Ah le techno est embarqué, c’est parfait pour une simulation agricole.

Raph: Parlant de revirement de situation, on tasse Patrick de là pour nous montrer une fermière cool qui se lève à 10h, porte des Converse et se gêne pas pour manger les restes de pizza qu’elle a laissé traîner la veille sur le comptoir. Elle est pas mal game.

Lemus: Ses vaches seraient mortes de faim... PERSONNE SE LÈVE À 10H SUR UNE FERME!

Kazzie: Voyons, voir que la madame se lève à 10h du matin. Elle faisait le party au Fuzzy la soirée d’avant?

Raph: «The sweet smell of the morning dew.» Je suis un peu déçu, au départ, je croyais avoir entendu «Mountain Dew».

Lemus: Disons-nous les vraies choses! À 10h, il n’y a plus tant de rosée du matin!

Raph: Yes, un tracteur! Pis des graphismes qui sont quand même pas mal bons? Qu’est-ce qui se passe avec Farming Simulator?

Kazzie: J’ai de la misère avec les bandes-annonces cinématiques comme ça. Montrez-moi du gameplay!

Raph: Un gag de machinerie agricole qui cause de la congestion! Les fermiers aussi font des blagues.

Raph: Le pauvre maïs.

Kazzie: Le maïs mort, ça me fait un peu penser à quand j’oublie des légumes dans mon frigo et qu’ils ne sont plus bons. Tu te sens vraiment cheap.

Lemus: C’est des plans diaboliques de Monsanto.

Raph: «Because this is more than just a job. It’s a calling.» La guitare électrique débarque, accrochez-vous, on arrive dans le bout intense de la bande-annonce.

Lemus: D’une minute à l’autre, Dan Bigras va nous parler de la durabilité du Dodge RAM.

Raph: Quelle incroyable transition de la boîte de pick-up au labourage du champ! Quel jeu de caméra! Edgar Wright, sors de ce corps.

Raph: Des vignes, du raisin, Farming Simulator est plus distingué que jamais cette année. On va enfin pouvoir faire des courses de moissonneuses-batteuses dans un vignoble.

Lemus: Un jeu qui risque d’intéresser les Méchants Raisins!

Raph: Ah ben, la fermière cool est la fille du pseudo Patrick Roy! «Plant today, harvest tomorrow». La relève, comme c’est touchant.

Kazzie: Awww, c’est une histoire familiale finalement, cette bande-annonce. Mais, je sais pas si ça va me faire acheter un jeu que j’ai déjà en plusieurs éditions. Est-ce que cette version vient avec plus de feels?

Raph: Finalement, le jeu next-gen qui va faire chauffer la PS5 et la Xbox Series X, c’est peut-être bien le prochain Farming Simulator! On n’a pas besoin de Grand Theft Auto 6...

Kazzie: Quelle aventure. Le 22 novembre, je sais quel jeu je vais acheter pour les vacances des Fêtes.

Si, vous aussi, la bande-annonce vous a flabbergasté, sachez que Farming Simulator 22 arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac et Stadia le 22 novembre prochain. Ça vous donne le temps de réchauffer votre tracteur et de poser de nouveaux pneus.

À VOIR AUSSI

s

s