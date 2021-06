Tout sur Windows 11, en détail

Après le premier aperçu du 24 juin, le nouveau système d'exploitation offre plusieurs changements significatifs et fonctionnels par rapport à Windows 10.

Voyons les changements qui s’imposent pour votre ordinateur PC actuel ou futur. Comme vous pourrez le voir, la compatibilité demeure très large.

Configuration système minimale requise

Processeur : cadence de 1 gigahertz (GHz) ou plus rapide avec deux cœurs ou plus sur un processeur compatible 64 bits ou un système sur une puce (SoC). Microsoft liste tous les processeurs AMD, Intel et Qualcomm pris en charge par Windows 11.

Mémoire : 4 Go de RAM

Stockage : 64 Go ou plus (même quantité que Windows 10)

Carte graphique : carte compatible DirectX 12/WDDM 2.x

Écran : 9 po ou plus définition HD 720p

Microsoft offre une application à installer sur votre ordinateur PC pour en déterminer la compatibilité avec les exigences de Windows 11. Cliquez ici pour la télécharger et l’installer.

Vos accessoires informatiques

Outre votre ordinateur, les périphériques – imprimante, numériseur, lecteur de disques externes – devront eux aussi s’adapter Windows 11. Microsoft écrit « si vos accessoires fonctionnent avec Windows 10 et répondent aux exigences de configuration système de Windows 11, ils devraient fonctionner avec Windows 11. Si vous voulez être certain, vérifiez auprès du fabricant de votre accessoire. »

Ordi trop vieux et incompatible

Si votre ordinateur PC ne répond pas aux exigences système de Windows 11, vous pourrez continuer à utiliser votre version actuelle de Windows 10. Microsoft s’engage à prendre en charge Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025.

À quand la disponibilité de Windows 11 ?

Les mises à niveau vers Windows 11 commenceront à être lancées vers la fin de 2021. C’est la fonction Windows Update qui vous donnera des indications pour savoir quand votre PC sera admissible. Vous pouvez le vérifier en accédant à Paramètres > Windows Update.

Retour à Windows 10 si on n’aime pas Windows 11 ?

Microsoft écrit « qu’après avoir installé la mise à niveau Windows 11, il y a une période de dix jours où vous pouvez revenir à Windows 10 tout en gardant les fichiers et les données que vous avez transférés lors de l’installation. Après cette période de dix jours, vous devrez sauvegarder vos données et faire une « nouvelle installation » pour retourner à Windows 10 ».

Coût

Windows 11 est gratuit, mais seuls les ordinateurs PC Windows 10 qui exécutent actuellement la version la plus récente de Windows 10 et répondent aux caractéristiques matérielles minimales pourront être mis à niveau.

Essai de la version bêta de Windows 11

Dès lundi 28 juin, il sera possible de télécharger la version d’essai bêta de Windows 11.

Jeux

Microsoft s’est fait un point d’honneur d’offrir la meilleure qualité de jouabilité sur son prochain système d’exploitation.

Avec la fonction AutoHDR, un jeu n’aura plus besoin d'avoir un support intégré pour gérer la qualité image HDR, dit le géant de Redmond. De son côté, DirectStorage pourra s’appuyer sur l’extraordinaire performance des stockages SSD de type NVMe pour transférer des tonnes de données par seconde à la carte graphique. En d’autres mots, votre ordinateur devra posséder le dernier cri en matière de stockage.

Nous savons cependant que DirectStorage sera compatible et fonctionnera avec les disques SSD PCIe 3.0, et pas seulement avec les derniers disques PCIe 4.0.

Nouvelle interface utilisateur

Les fenêtres existantes ont un nouveau look, et l'effet de verre dépoli a été revu pour certains panneaux superposés. Le bouton de démarrage a été déplacé, les widgets font un retour en force, si bien que les commentaires sont positifs jusqu’à présent sur les sites informatiques.

Plus douces, les fenêtres n'ont plus les coins à angle droit auxquels nous étions habitués, mais des coins arrondis.

L'autre changement majeur est le déplacement de la barre des tâches vers le milieu de l'écran, au lieu d'être coincée dans le coin inférieur gauche. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez la ramener à son état d'origine comme dans Windows 10 en appuyant sur un bouton dans l'écran des paramètres de la barre des tâches.

Enfin, il sera possible de gérer les fenêtres en occupant un tiers ou un quart de l’écran. Avec un clic droit sur l'icône de maximisation, on fait apparaître une palette déroulante qui vous permet de choisir la disposition des différentes fenêtres.

Nouvelle boutique d’applications et de jeux

La nouvelle version de la boutique Microsoft Store prend du galon et sera accessible autant aux utilisateurs de Windows 11 ou 10.

Non seulement il sera possible de faire rouler des applis et des jeux Android sur votre ordinateur Windows 11, mais aussi ceux de la boutique Amazon. En effet, cette compatibilité est rendue possible grâce à la technologie Bridge d’Intel. Et pour ceux dont l’ordinateur tourne sur des processeurs

Plus qu’une simple mise à jour, Windows 11 offrira une meilleure gestion des tâches, une interface plus jolie et une boutique d’applications plus généreuse. AMD, ça fonctionnera aussi.

