Kill Bill 3: Quentin Tarantino aimerait embaucher la fille d’Uma Thurman

Quel sera ce fameux «dernier film» que Quentin Tarantino souhaite tourner avant de clore sa carrière de réalisateur?

Après des années de spéculation, c’est encore difficile à dire, alors que le célèbre cinéaste lui-même ne semble toujours pas certain de son prochain – et ultime – périple derrière la caméra. Cela dit, si jamais Tarantino se décide à réaliser un Kill Bill 3, le réalisateur a sa petite idée sur la façon dont il aimerait procéder.

Par le passé, des échos avaient fait surface, selon lesquels le réalisateur américain aimerait raconter la vengeance de la fille de l’experte du couteau Vernita Green, la première cible de la Mariée incarnée par Uma Thurman.

Cependant, dans une entrevue accordée cette semaine à l’animateur Joe Rogan, rapportée par Total Film, Tarantino a précisé que, s’il venait à tourner Kill Bill 3, il aimerait en fait mettre en scène la fille de la Mariée... et embaucher nulle autre que la fille de Thurman, Maya Hawke, pour jouer le rôle.

«Je pense que ce serait de revoir les personnages 20 ans plus tard et juste imaginer que la Mariée et sa fille, BB, ont eu 20 ans de paix, puis que cette paix est détruite et que, maintenant, la Mariée et BB sont en fuite. Juste l’idée de pouvoir engager Uma et sa fille Maya pour cela... Ce serait foutrement excitant.»

Soulignons que ce ne serait pas la première fois que le réalisateur, à qui l’on doit aussi Pulp Fiction et Inglourious Basterds, dirigerait Maya Hawke dans l'un de ses films. Celle-ci, connue pour son rôle de Robin dans Stranger Things, avait incarné l’une des disciples de Charles Manson dans Once Upon a Time in Hollywood.

Décidément, Quentin Tarantino a de la jasette ces derniers jours. Vendredi dernier, en entrevue avec Bill Maher, le cinéaste avait réaffirmé son intention d’arrêter le cinéma après son prochain film. «Je connais l'histoire du cinéma et, à partir d'un moment, les cinéastes ne s'améliorent plus», avait-il mentionné.

Il avait aussi confié avoir déjà envisagé de refaire Reservoir Dogs. «Ce serait une sorte de capture du temps dans un instant. Je ne le ferai pas, internet. Mais j'y ai pensé», avait-il toutefois tempéré.

Tout ça pour dire qu’une aura de mystère flotte toujours autour du prochain et dernier long-métrage de Tarantino... même si ce dernier semble avoir plus d’une idée pour Kill Bill 3. Ce sera à suivre, donc.

