La streameuse Chloee_fitgamer se lance dans un «Sub-a-Téthon» au bénéfice de la Fondation du cancer du sein du Québec

La streameuse québécoise Chloée-Mitsou Fortin, alias Chloee_fitgamer, vient d’entamer un défi de taille sur sa chaîne Twitch. Du 5 au 12 juillet, la Québécoise se lance dans un «Sub-a-Téthon» et sera en direct sur sa chaîne 24 heures sur 24, au bénéfice de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Durant son événement de 7 jours, Chloée fera entre autres des soirées gaming, un podcast, de la cuisine, des partys pyjama et de l’entraînement. Elle dormira et vivra sa vie de famille en direct sur la plateforme de diffusion.

Pour chaque abonnement (sub), elle remettra 1 $ à la Fondation du cancer du sein du Québec, de même que pour chaque 500 bits. Pour encourager les dons, elle fera tirer une PlayStation 5 parmi ses abonnés. De plus, à la fin de son événement, elle mettra en vente des affiches signées au coût de 50 $ et s’engage à remettre 10$ par affiche à la Fondation.

Pour aider Chloée avec son «Sub-a-Téthon» et plus de détails sur l’événement, rendez-vous sur sa chaîne Twitch.

