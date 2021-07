Nintendo dévoile une nouvelle console, la Nintendo Switch OLED

Nintendo dévoilait ce matin son nouveau modèle de la console Switch, la Nintendo Switch OLED. On attendait son dévoilement avec impatience, alors, la voici!

Cette version revue de la console Switch a un écran OLED de 7 pouces, un support ajustable plus gros et robuste, un dock port Ethernet intégré, 64 Go de stockage interne et un son amélioré.

À titre comparatif, la Nintendo Switch originale a un écran LCD de 6,2 pouces et la Switch Lite a un écran LCD de 5,5 pouces.

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

Caractéristiques techniques Nintendo Switch modèle OLED

Taille: Approximativement 4 po de hauteur, 9,5 po de longueur et 0,55 po de profondeur (avec les manettes Joy-Con attachées)

Approximativement 4 po de hauteur, 9,5 po de longueur et 0,55 po de profondeur (avec les manettes Joy-Con attachées) Poids: Approximativement .71 livres, approximativement .93 livres avec les manettes Joy-Con attachées (donc un peu plus lourde que la Switch originale)

Approximativement .71 livres, approximativement .93 livres avec les manettes Joy-Con attachées (donc un peu plus lourde que la Switch originale) Écran: Écran tactile multipoint avec capteur capacitif / Écran OLED de 7 po / Résolution 1280 : 720

Écran tactile multipoint avec capteur capacitif / Écran OLED de 7 po / Résolution 1280 : 720 CPU/GPU: Processeur NVIDIA Custom Tegra

Processeur NVIDIA Custom Tegra Stockage de données: 64 Go, peut être augmenté avec des cartes de mémoire microSDHC ou microSDXC

64 Go, peut être augmenté avec des cartes de mémoire microSDHC ou microSDXC Connexion sans fil: Wi-Fi (compatible avec IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1

Wi-Fi (compatible avec IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 Sortie vidéo: Jusqu'à 1080p via HDMI en mode téléviseur, jusqu'à 720p via l'écran intégré en mode sur table et en mode portable

Jusqu'à 1080p via HDMI en mode téléviseur, jusqu'à 720p via l'écran intégré en mode sur table et en mode portable Sortie audio: Compatible avec une sortie linéaire PCM à 5.1 canaux, sortie à travers le connecteur HDMI en mode téléviseur

Compatible avec une sortie linéaire PCM à 5.1 canaux, sortie à travers le connecteur HDMI en mode téléviseur Port USB Type-C, pour charger ou brancher la console

Type-C, pour charger ou brancher la console Efficacité énergétique: Approximativement 4,5 à 9 heures

Approximativement 4,5 à 9 heures Temps de recharge: Approximativement 3 heures

Donc, pas encore de 4K pour le moment!

La Nintendo Switch modèle OLED coûtera 449,99$ et sera disponible à partir du 8 octobre 2021.

À VOIR AUSSI

s

s