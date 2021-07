Plus de liberté dans les films de DC que dans ceux de Marvel, selon James Gunn

James Gunn a salué les patrons de DC Films pour lui avoir donné plus de liberté qu'il n'en avait en travaillant pour Marvel Studios.

Le cinéaste a fait ses premières armes dans la réalisation de superproductions avec Guardians of the Galaxy en 2014 et sa suite en 2017, mais il a été licencié puis réintégré en tant que réalisateur d'un troisième volet dans le cadre d'une controverse sur ses tweets passés.

Alors qu'il était dans le brouillard chez Marvel, James Gunn a signé pour réaliser The Suicide Squad pour DC Films, le rival de longue date de Marvel.

Le réalisateur a déclaré que DC lui avait offert beaucoup plus de liberté, car il n'avait pas à adapter ses films à un public plus jeune.

«Marvel me laisse vraiment beaucoup de liberté, mais je fais quand même un film pour un public de moins de 13 ans, a-t-il déclaré au magazine Empire. J'ai donc adoré l'approche sans retenue de pouvoir faire ce film énorme et sans aucune règle!»

The Suicide Squad, une suite autonome après celui de David Ayer en 2016, a déjà attiré l'attention avec son groupe d’escrocs surarmés de la Task Force X, qui sont envoyés sur l'île sud-américaine de Corto Maltese pour détruire Jotunheim, une prison et un laboratoire de l'ère nazie.

En parlant aux fans de l'inspiration derrière certains des personnages, James Gunn a ajouté: «J'aimais l'idée de ces esthétiques disparates, comme si vous faisiez venir chacun de ces personnages d'un film ou d'une série télé différents. Ainsi, Peacemaker vient d'une série télévisée des années 1970; Bloodsport est un personnage plus moderne, effrayant et sombre; Ratcatcher 2 vient d'un film d'horreur de la franchise Saw; Javelin a l'air ridicule; Savant est plutôt cool, mais aussi un peu Def Leppard dans le mauvais sens du terme; et Harley est Harley! Et ils sont jetés ensemble dans cette sorte de monde naturel et réel que nous présentons avec Corto Maltese, qui est très réaliste.»

Dans The Suicide Squad, Peacemaker sera interprété par John Cena, Idris Elba jouera le rôle de Bloodsport, Daniela Melchior celui de Ratcatcher 2, Flula Borg celui de Javelin et Michael Rooker celui de Savant. Margot Robbie sera de retour dans le rôle de Harley Quinn, tandis que Joel Kinnaman, Jai Courtney et Viola Davis reprendront également les rôles de Rick Flag, Captain Boomerang et Amanda Waller. Les autres nouveaux membres de la distribution sont Peter Capaldi et Sylvester Stallone.

The Suicide Squad sortira en salle au début du mois d’août.

