UNO: Mattel lance des tournois officiels avec une chance de gagner 50 000$

Si vous avez les nerfs assez forts pour briser votre adversaire avec une seule carte UNO, ces tournois sont certainement pour vous. À l’occasion des 50 ans du jeu de cartes, Mattel lance un tournoi esport mobile et un tournoi à Las Vegas avec une cagnotte de 50 000$ à gagner.

• À lire aussi: Nintendo dévoile une nouvelle console, la Nintendo Switch OLED

Pour le 50e anniversaire du jeu de cartes, créé en 1971, Mattel présentera une série d’événements et de promotions tout au long de l’année.

D’abord, un tournoi sur mobile aura lieu tout l’été et les qualifications sont déjà entamées. En participant au tournoi mobile, vous courez la chance d’être invité à Las Vegas pour l’ultime UNO Championship Series Invitational, où vous affronterez les adversaires les plus coriaces! Pour participer, voici ce qu’il faut faire:

Comment s’inscrire au tournoi mondial UNO! Mobile

Courtoisie Mattel

Le tournoi mobile a lieu via l’application UNO!, disponible sur Google Play Store et Apple App Store. Toute personne âgée de 18 ans et plus peut participer à ce tournoi esport de UNO pour gagner des badges, des avatars et même des trophées et des médailles intégrés à l'application.

Courtoisie Mattel Le grand champion mondial remporte cette ceinture et un trophée de première place.

Cliquez simplement sur l'option de tournoi mobile dans l'application pour participer.

Pour connaître la procédure des qualifications au tournoi, c’est par ici.

Comment participer au UNO Championship Series

Le UNO Championship Series sera un événement, sur invitation uniquement, qui aura lieu le 11 novembre 2021 à Las Vegas, Nevada. Le tournoi UNO Championship Series Invitational aura un grand prix de 50 000$US. Pour plus de détails sur le concours, rendez-vous sur le site d’UNO.

Mattel a aussi annoncé qu’une série de championnats locaux aura lieu un peu partout dans le monde. Aucune information supplémentaire n'a toutefois été révélée.

Ce sera donc le moment de montrer votre talent pour briser la confiance de vos adversaires à coup de +4, sans broncher comme au poker à la télévision!

Courtoisie Mattel

Mattel a aussi révélé un ensemble de cartes spéciales pour le 50e anniversaire du jeu, et leur design est très impressionnant et chic! Un ensemble qui accompagne bien un Martini et du caviar.

Pour se procurer l'ensemble 50e anniversaire de UNO: Amazon Canada | Walmart Canada

À VOIR AUSSI

s

s