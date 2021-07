What the Golf: une gigantesque mise à jour déployée...par accident!

S'il y a un jeu que je suggère à tous mes amis qui cherchent quelque chose de divertissant, léger et drôle, c'est bien le jeu What the Golf.

What the Golf est décrit comme étant «un jeu de golf pour les gens qui détestent le golf». Mais, malgré sa grande touche humoristique, il propose quand même d'excellents tableaux. Et là, il y en a 120 de plus si vous avez la version pour la Nintendo Switch!

En fait, selon un communiqué envoyé aux médias par le studio Triband, cette mise à jour de contenu pour la Nintendo Switch a été déployée une semaine plus tôt. « Pour faire court: la mise à jour a été lancée un peu trop tôt, et ils [Triband] viennent juste de s'en rendre compte. C'est la vie,» a-t-on pu lire.

Ça fonctionne bien avec le ton et l'image du jeu, en tout cas.

Voici donc le nouveau contenu qui est disponible pour la Nintendo Switch:

Plus de 120 nouveaux niveaux incluant les campagnes Sporty Sports, sur les sports méconnus et It's Snowtime, sur la neige et la pizza. Il y a aussi un petit pack de nouveaux défis sympathiques.

Vous pouvez donc profiter de cette mise à jour de contenu sur la Nintendo Switch dès aujourd'hui. What the Golf est également sur Steam et Apple Arcade!

