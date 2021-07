Half-Life: un ancien concepteur chez Valve partage ses prototypes sur TikTok

À défaut d’avoir des nouvelles du mythique Half-Life 3, l’ancien concepteur de niveau chez Valve, Brett Johnson, partage des prototypes du premier jeu Half-Life sur son compte TikTok.

La magnifique trouvaille a été partagée par PC Gamer et l’utilisateur Twitter The Tax Goblin. Johnson a montré quelques designs faits très tôt dans le développement du légendaire jeu de Valve.

Ses vidéos sont un livre ouvert sur les débuts du développement de Half-Life, l’un des jeux les plus influents de l’histoire des FPS, qui a gagné plus de 50 prix «Jeu de l'année» et été nommé «le meilleur jeu PC de tous les temps» par PC Gamer. Johnson partage même des informations approfondies sur les fameux chapitres Xen de Half-Life.

Brett Johnson s’est joint à Valve peu de temps après la création de la compagnie en 1996 et oeuvre dans l’industrie du jeu vidéo depuis un peu plus de 25 ans. Le concepteur est une mine d’or d’informations et offre même son temps pour répondre aux questions des fans.

Si vous êtes un fan de la franchise Half-Life ou que les coulisses du développement de jeux vidéo vous intéressent, allez suivre le compte TikTok de Brett Johnson.

