Le chanteur d’Imagine Dragons, Dan Reynolds, prépare un jeu vidéo

Le chanteur d'Imagine Dragons, Dan Reynolds, développe un jeu multijoueur pour PC qui, selon lui, sera prêt d'ici la fin de l'année.

L'artiste est tellement fan de jeux vidéo qu'il a décidé de créer le sien, aidé par son frère et gérant, Mac.

«C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais faite. Je fais toute la bande-son, je fais les voix, j'ai fait toutes les ébauches de personnages, puis nous avons fait appel à de grands artistes pour rendre le tout encore meilleur que je ne pourrais jamais le faire», a-t-il expliqué au magazine Level One.

Et Dan Reynolds semble ravi de travailler avec son frère. «C'est aussi et surtout mon meilleur ami et nous avons toujours parlé de créer un jeu vidéo. J'ai finalement réussi à le coincer et je lui ai dit: "Nous allons le faire entre les cycles d'albums"», a-t-il ajouté.

L'interprète de Radioactive qualifie ce projet de strictement «indépendant», car il a été entièrement financé par l'argent des deux frères. Bien qu'il n'ait pas révélé le thème du jeu, il a déclaré avoir «toujours eu une sorte d'idée derrière la tête» pour le projet, qu'il prévoit de terminer «dans les prochains mois».

Le jeu sera d'abord disponible sur PC, puis sur certaines consoles.

