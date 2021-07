Margot Robbie: «Les femmes devraient écrire plus de films d’action»

Margot Robbie veut que plus de femmes visent à scénariser des films d'action, car elles seront mieux payées pour ce genre de travail que pour les autres projets hollywoodiens.

La vedette de Birds of Prey est prête pour sa troisième apparition dans la peau de la déjantée Harley Quinn dans le prochain film de James Gunn, The Suicide Squad. Cependant, elle souhaiterait aussi voir les femmes derrière et devant la caméra, car cela aiderait à réduire l'écart de salaire entre les sexes dans l'industrie du cinéma, les films de superhéros et d'action étant les mieux rémunérés pour les scénaristes, les cinéastes ainsi que pour les acteurs.

«D'un point de vue commercial ou statistique, ce sont les emplois les mieux rémunérés. Je veux donc vraiment défendre les femmes qui écrivent de gros films d'action à succès, a-t-elle expliqué dans une entrevue avec Vogue. Et puis aussi, la perception que les femmes ne sont pas intéressées par l'action est ridicule. De plus, ces films sont vraiment, vraiment amusants.»

Expliquant pourquoi elle s'est tellement amusée à jouer Harley Quinn, l'actrice australienne, qui dirige sa propre société de production avec son mari Tom Ackerley et ses partenaires commerciaux Josey McNamara et Sophia Kerr, a déclaré que les scènes d'action lui avaient donné une montée d'adrénaline semblable à celle qu'elle aurait connue si elle s'était retrouvée piégée dans une «zone de guerre».

«Il y a des explosions et des coups de feu, s'est exclamée l'actrice de 31 ans. Et même si ce sont des balles à blanc, votre corps commence à réagir comme si c'était réel, votre adrénaline monte à plein régime. Parce que, eh bien, mon corps pense qu'il est pleine zone de guerre.»

The Suicide Squad, dans lequel on retrouve John Cena, Idris Elba, Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Sylvester Stallone et Peter Capaldi, sortira le 6 août prochain.

