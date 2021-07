Venom: Tom Hardy s’est fait scénariste pour Let There Be Carnage

Les talents créatifs de Tom Hardy ont été reconnus par les producteurs de la suite de Venom: son nom apparaîtra avec la mention «une histoire de» à la fin du film.

L’acteur britannique a aidé à imaginer l'intrigue de Venom: Let There Be Carnage et la scénariste Kelly Marcel a déclaré à Empire que l'acteur pouvait être très fier de lui.

«C'est nouveau pour lui que son nom soit mentionné, mais ce n'est pas nouveau pour lui d'être aussi impliqué, a-t-elle expliqué. Il est absolument engagé à 100% dans tout ce qu'il fait. Il est marié à Venom. Il adore ce personnage. Il est très impliqué dans ce qui devrait lui arriver.»

«Il n'a pas de stylo pour écrire. Nous avons passé des mois à raconter l'histoire ensemble sur FaceTime, à chercher des idées, à voir ce qui fonctionnait, à voir ce qui ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai pris tout ce dont nous avons parlé et je me suis cachée quelque part pendant trois mois tranquillement, pour écrire un scénario», a ajouté Marcel.

Venom: Let There Be Carnage doit arriver en salle en septembre prochain

