La série Loki renouvelée pour une deuxième saison par Disney+

On s’y attendait, mais peut-être pas si tôt: Marvel Studios et Disney+ ont confirmé le renouvellement de la série Loki.

• À lire aussi: Chris Pratt, sous l’effet de somnifères, a invité Dave Bautista à se battre

• À lire aussi: Black Widow établit un record au box-office nord-américain

C’est dans une scène post-crédits du dernier épisode de la première saison, mis en ligne aujourd’hui, que Disney+ a annoncé la bonne nouvelle. Techniquement, l’écran où l’ont voit la nouvelle est affiché après la première partie des crédits, et suivi de crédits des équipes techniques.

Capture d'écran Disney+

Pour le moment, on ne sait pas quand la deuxième saison de Loki sera diffusée sur Disney+. Mais, ça ne risque pas d’être avant la sortie du film Doctor Strange and the Multiverse of Madness de Sam Raimi, qui sort en mars 2022. Il faudra donc patienter!

Sondage Avez-vous regardé la série Loki? Oui! Pas encore, mais je compte le faire Non, je ne suis pas intéressé(e) Partagez votre résultat sur Facebook

À VOIR AUSSI

s