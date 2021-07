James Gunn a eu peur que sa carrière soit finie quand il a été renvoyé de Marvel

James Gunn a eu peur que sa carrière soit terminée lorsque d'anciens «tweets» ont refait surface en 2018 et entraîné son licenciement de la franchise Guardians of the Galaxy, de Marvel. Bien que le cinéaste se soit excusé pour ses erreurs passées et ait insisté sur le fait qu'il avait changé depuis qu'il avait publié ces messages, le scandale lui a coûté son travail sur le troisième volet de la saga.

James Gunn reconnaît aujourd'hui qu'il était inquiet, mais son inquiétude s'est transformée en panique lorsqu'il a contacté le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, et qu'il a appris que même lui n'était pas sûr de la façon dont le scandale allait évoluer. «J'ai appelé Kevin le matin où ça s'est passé, et je lui ai demandé: “Est-ce que c'est une grosse affaire?” Et il a répondu: “Je ne sais pas.” C'était un moment bizarre. J'ai dit: “Tu ne sais pas?” J'étais surpris. Plus tard, il m'a appelé – il était lui-même sous le choc – et m'a dit que les pouvoirs en place [les chefs de Disney] avaient pris leur décision», s'est-il souvenu en entrevue avec le New York Times.

La nouvelle a d'abord ébranlé le réalisateur, car il était persuadé que la carrière de ses rêves avait disparu d'un seul coup. «C'était incroyable. Pendant une journée, j'ai eu l'impression que tout était parti. Tout était parti. J'allais devoir vendre ma maison. Je ne pourrais jamais plus travailler. C'est ce que j'ai ressenti», a-t-il reconnu.

Après son licenciement, les vedettes de Guardians of the Galaxy ont rejoint les fans de Marvel et se sont ralliées à lui, signant même une lettre ouverte demandant sa réintégration, un souhait qui n'a été exaucé qu'un an plus tard. «Je me suis senti vraiment comblé et aimé d'une manière que je n'avais jamais ressentie de toute ma vie», a-t-il expliqué.

James Gunn fait actuellement la promotion de son prochain film DC Comics, The Suicide Squad. La sortie du troisième film Guardians of the Galaxy est prévue pour 2023.

