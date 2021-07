Kevin Feige promet un Black Panther 2 extrêmement émouvant

Kevin Feige est plus qu'impressionné par la façon dont la suite de Black Panther est en train d'être tournée.

Le réalisateur Ryan Coogler a été obligé de réunir le casting sans Chadwick Boseman, l'acteur qui tenait le rôle du superhéros félin mais qui a été emporté par un cancer l'été dernier.

AFP Kevin Feige à un événement «Black Widow», au El Capitan Theatre, le 29 juin 2021, à Los Angeles, Californie

Kevin Feige affirme que les scénaristes et le réalisateur ont fait un travail «formidable» pour avancer dans cette suite sans leur vedette, et il pense que les fans apprécieront le travail effectué dans cette nouvelle histoire.

«Je dirais que Ryan et notre producteur, Nate Moore, ainsi que l'ensemble de la distribution et notre coscénariste, Joe Robert Cole, ont fait des choses remarquables dans l'histoire, dans le projet. L'équipe se réunit à nouveau et les caméras vont bientôt tourner sur ce film. Ce sera extrêmement émouvant à tous points de vue, mais je pense qu'ils ont quelque chose de très spécial en tête», a-t-il expliqué à Rotten Tomatoes.

Revenant sur la nouvelle de la mort soudaine de Chadwick Boseman, le chef de Marvel a ajouté: «Notre première pensée, pendant de nombreuses semaines, n'avait rien à voir avec le film. Elle avait à voir avec lui, sa famille, sa femme et ce qu'il laisse derrière lui. Et en fait, nous nous sommes tournés vers Ryan Coogler pour obtenir des conseils, comme on devrait le faire, franchement, pour presque tout dans la vie», a-t-il ajouté.

