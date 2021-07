Ce que j’ai appris sur la police en jouant à Police Simulator: Patrol Officers

Lancé en accès anticipé sur Steam le mois dernier, le simulateur Police Simulator: Patrol Officers d’Aesir Interactive permet de découvrir la vie tout sauf mondaine d’un agent de police d’une petite ville américaine. Après quelques semaines d’essai et des centaines de contraventions remises, j’ai l’impression d’avoir finalement percé les mystères de ce métier. Voici ce que j’ai appris.

Conduire un véhicule de police n’est pas aussi amusant qu’à la télé

Capture d’écran : Maxime Johnson. L’un des véhicules de police que l’on peut utiliser dans Police Simulator : Patrol Officers.

Oubliez les poursuites en voiture, la conduite à contresens dans un sens unique pour rattraper un criminel et les feux rouges grillés uniquement parce qu’on en a le pouvoir. Contrairement à la télé où les séries donnent l’impression que chaque policier est un Lewis Hamilton en puissance, Police Simulator nous rappelle plutôt que les règles sont (généralement) les mêmes pour tout le monde sur la route, et que les risques d’accidents sont trop grands pour conduire en fou à notre guise. Police Simulator: Patrol Officers n’est pas GTA V.

On utilise d’ailleurs peu les véhicules dans le jeu. Ceux-ci ne sont pas offerts dans tous les secteurs, et même lorsqu’ils le sont, il est généralement plus efficace de se promener à pied. Dans le véhicule, il faut après tout respecter la limite de vitesse (sauf lorsque la situation l’exige), ne pas bruler de feux rouges et éviter de foncer sur quoi (ou qui) que ce soit, sinon on se fait taper sur les doigts.

Le radar est un excellent moyen pour passer le temps avant la fin de son quart de travail

Capture d’écran Maxime Johnson. 30,6 miles à l’heure dans une zone de 25 miles à l’heure: ce conducteur recevra une contravention par la poste.

Dans Police Simulator: Patrol Officers, on doit faire respecter l’ordre public. Concrètement, cela signifie qu’il faut surtout donner beaucoup de contraventions.

Au début du jeu, on ne peut donner que les plus faciles. On s’assure par exemple que les parcomètres sont encore valides et que personne n’est stationné devant une borne fontaine. Si c’est le cas, il suffit de quelques clics pour donner une contravention et gagner de l’expérience. Attention cependant: si vous commettez une erreur (donner une contravention à un véhicule dans une zone interdite entre midi et 16h alors qu’il est 11h45, par exemple), vous perdrez des points de conduite. Et plus vous perdez de points de conduite, moins vous accumulerez d’expérience pendant votre quart de travail.

À mesure qu’on accumule de l’expérience, on a accès à de nouveaux outils (radar pour mesurer la vitesse, voitures de police, appareil photo pour photographier les accidents, etc.), à de nouvelles tâches (interroger les témoins lors d’un accident de la route) et à de nouveaux quartiers.

Certaines tâches – comme trouver un criminel en fuite – demandent cependant du temps. Quand 14h arrive et que notre travail se termine à 16h, il peut être efficace de se concentrer sur des tâches plus faciles, qui peuvent être réalisées près du poste, comme se placer sur le bord de la route et mesurer la vitesse des voitures qui passent.

On laisse peut-être des criminels courir, mais on remet quand même des contraventions et on est en mesure d’aller rapidement rédiger nos rapports.

Les bévues sont faciles à faire quand on arrête quelqu’un

Capture d’écran Maxime Johnson. Ne sortez votre Taser que lorsque c’est nécessaire, car un accident est vite arrivé.

Les points de conduite sont faciles à perdre dans Police Simulator. On perd des points si on donne une mauvaise contravention, oui, mais aussi si on fouille la voiture de quelqu’un lorsqu’on n’avait pas le droit (ce qui n’est pas toujours évident à déterminer), si on le fouille d’un peu trop près, si on traverse la rue sur un feu rouge (même à pied), et j’en passe.

Parfois, on en perd même beaucoup, notamment lorsque l’on tente d’arrêter quelqu’un. Le pistolet à impulsion électrique de type Taser a vraiment la gâchette facile, et on l’utilise parfois par accident, alors que ce n’était pas strictement nécessaire.

Les erreurs sur la personne arrivent aussi. Police Simulator a un nombre limité de modèles 3D, alors certains peuvent se ressembler, et ne varier qu’un peu (cheveux différents, etc.). Si vous demandez les preuves d’identité de quelqu’un qui n’est pas la bonne personne (et encore pire si vous l’arrêtez), vous perdrez des points.

Après plusieurs dizaines de jours de travail, je n’ai complété qu’une seule journée sans bourdes.

Heureusement, même si on accumule moins de points d’expérience lorsqu’on commet des erreurs (et au pire, on doit recommencer notre journée si on en a trop fait), il n’y a aucune véritable conséquence à long terme aux erreurs policières dans Police Simulator: Patrol Officers.

Certains quartiers sont plus payants que d’autres

Capture d’écran Maxime Johnson. Certains quartiers sont moins palpitants que d’autres, dans Police Simulator: Patrol Officers.

À l’heure actuelle, pendant que le jeu est offert en accès anticipé, deux grands quartiers seulement sont déverrouillés dans Police Simulator, et chacun est divisé en différents secteurs.

Avec le temps, on comprend que certains quartiers sont plus payants que d’autres. Alors que vous pourrez au mieux effectuer quelques contraventions dans certains, d’autres sont souvent la cible de vols et d’agressions.

Augmenter la présence policière dans ces quartiers ne réglera pas vraiment le problème à long terme (les quartiers paisibles demeurent paisibles, et les quartiers violents demeurent violent), mais personnellement, on voit plus d’action, on remet de plus grosses infractions et on accumule plus d’expérience. Bref, attendez-vous à visiter les mêmes endroits fréquemment.

On a tendance à faire du profilage

Capture d’écran Maxime Johnson. On peut arrêter n’importe qui dans Police Simulator: Patrol Officers.

Police Simulator nous demande souvent de faire appel à notre intuition (lorsqu’on questionne des passants) et à notre sens de l’observation, le tout rapidement. On peut par exemple interroger un individu louche, ou qui semble en état d’ébriété. Quand on s’installe à un barrage policier, on n’a que quelques secondes pour décider quelle voiture on arrête.

Ce n’est pas particulièrement payant, mais on a tendance à toujours arrêter les mêmes types de voitures, et à surveiller certains personnages d’un peu plus près. Bref, même si ce n’est pas volontaire, on fait du profilage.

Et malheureusement, j’ai essayé d’en faire d’une façon systématique pour voir si le jeu m’indiquerait mes biais. Et ce n’est pas le cas.

Police Simulator est un jeu amusant, qui va certainement plaire aux amateurs de simulateurs et à ceux qui aiment s’attarder aux détails (regarder si la plaque d’immatriculations des véhicules est périmée, fouiller dans l’ordinateur de la police pour voir si un individu dans un accident a un mandat d’arrêt contre lui, s’assurer que les véhicules ne sont pas stationnés trop dans la rue, surveiller qui jette ses déchets sur le trottoir, etc.).

C’est aussi un jeu d’un réalisme exceptionnel. Du moins, beaucoup plus que les jeux de police habituels.

Malheureusement, force est de constater que les développeurs évitent les questions importantes. Un an après la mort de George Floyd et alors que les graffitis ACAB continuent d’apparaître partout sur les murs, le jeu ne semble pas faire d’efforts pour véritablement s’attaquer aux questions les plus délicates. Ou si peu.

Comme je disais, c’est un jeu d’un réalisme exceptionnel.