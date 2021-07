Loki: changement de réalisatrice pour la saison 2

Kate Herron, la réalisatrice de Loki, a exclu la possibilité de revenir pour tourner la deuxième saison de la série avec Tom Hiddleston, sur Disney+.

• À lire aussi: James Gunn a eu peur que sa carrière soit finie quand il a été renvoyé de Marvel

• À lire aussi: Kevin Feige promet un Black Panther 2 extrêmement émouvant

Herron a été à la fois réalisatrice et productrice exécutive de la première saison de la série de Marvel, qui se concentre sur le dieu nordique de la malice, incarné par Tom Hiddleston, et la série est depuis devenue le premier projet Disney+ à être renouvelé pour une deuxième saison.

Mais ce sera sans elle, apparemment. «Je ne reviendrai pas. J'ai toujours prévu d'être là uniquement pour cette [saison 1], et pour être honnête, la saison 2 n'était pas dans les plans — c'est quelque chose qui vient de sortir, et je suis tellement excitée. Je suis vraiment heureuse de la regarder en tant que fan, mais je pense simplement que je suis fière de ce que nous avons fait ici, et j'ai tout donné. Je travaille sur d'autres choses qui ne sont pas encore annoncées», a-t-elle déclaré à Deadline.

Et la réalisatrice a insisté sur le fait que ses projets à venir n'incluent pas un film Marvel. «Non, je suis juste concentrée sur mes propres trucs en ce moment. J'adore Marvel et j'adorerais retravailler avec eux, mais ma sortie avec Loki est tout ce que j'ai fait avec eux pour le moment», a-t-elle ajouté.

Les patrons de Disney et de Marvel n'ont pas encore révélé d'autres informations sur la deuxième saison de Loki.

À VOIR AUSSI...

s

s