Space Tow Truck: le jeu québécois de puzzles qui veut vous faire aimer la physique

Entre deux séances engourdissantes de Goat Simulator, pourquoi ne pas remettre votre cerveau à «on» un peu en vous initiant à la physique? C’est ce que propose le nouveau jeu québécois Space Tow Truck, créé par un enseignant montréalais.

En vente sur Steam dès le 29 juillet prochain, Space Tow Truck invitera les fans de titres comme Portal ou The Witness à plonger dans une aventure où il faudra résoudre de vraies énigmes de physique, le tout dans un cadre qui permettra de (re)découvrir cet astre adoré de tous, la lune.

Le jeu éducatif, développé par Éric Laflamme, se penchera plus spécifiquement sur la cinématique, qui est l’étude en physique mécanique du mouvement d’un corps. On y incarnera un astronaute qui, après que sa voiture se soit écrasée sur la lune, doit justement utiliser les lois de la physique pour sortir son véhicule de sa fâcheuse position.

Space Tow Truck, qui propose notamment un mode histoire «s’approchant de la comédie romantique», couvrira des concepts de physique différents dans chacun de ses mondes, en plus d’aborder l’histoire des sciences.

L’un des volets du jeu sera notamment dédié aux femmes en sciences, dans le but de faire réfléchir «sur certaines inégalités qui ont conduit à la sous-représentation» de celles-ci dans le domaine.

Image courtoisie Éric Laflamme

Selon son créateur, le titre s’adresse aux curieux qui sont intéressés par les sciences et l’espace, mais aussi aux enseignants et élèves du secondaire et préuniversitaire.

«Peu de jeux utilisent aujourd'hui de la VRAIE physique pour faire des puzzles. De plus, peu de jeux offrent un regard en profondeur sur la physique de niveau préuniversitaire. Pourtant, ce type de puzzles peut être très amusant, en plus d’offrir une façon extrêmement efficace de comprendre des concepts abstraits comme l’accélération», explique Éric Laflamme, qui enseigne au Cégep Édouard-Montpetit.

Image courtoisie Éric Laflamme

Si la physique, les trous noirs et la lune vous intriguent, ou que vous souhaitez tout simplement jouer à quelque chose de plus constructif que Fall Guys, on vous rappelle que Space Tow Truck débarque sur PC le 29 juillet prochain. D’ici là, une démo peut déjà être téléchargée sur Steam.

