Tout savoir sur Roblox sans oser le demander

C’est gros, Roblox, au point où la capitalisation boursière dépasse celle de géants comme EA ou Take-Two.

Restrictions pandémiques aidant, la popularité de Roblox a gonflé de 85 % l’an dernier par rapport à l’année précédente. Quelque 43,3 millions de joueurs s’y connectent chaque jour (avril 2021), ou 199 millions chaque mois (données de février 2021).

À ses débuts, la plateforme fut d’abord lancée pour les ordinateurs Windows en septembre 2006 et pour Mac à partir du système OSX 10.6, puis en version mobile iOS en décembre 2012 et Android en juillet 2014 et, enfin, sur console Xbox One fin 2015.

À la base, Roblox est à la fois une plateforme de jeux et un système de création et de développement de jeux. Des joueurs s’y retrouvent bien entendu pour jouer, mais aussi pour jouer à des jeux créés par d’autres utilisateurs.

Roblox est un lieu convivial de l'internet où les enfants peuvent exercer leur créativité dans un environnement en ligne modéré. Et contrairement à ce que l’on peut penser, cette plateforme n’a rien en commun avec d’autres groupes comme LEGO ou Mega Brands.

Jeune clientèle

La grande majorité des amateurs sur Roblox ont moins de 17 ans, dont plus de 50 % ont moins de 13 ans. Plus de 30 % des joueurs ont plus de 17 ans. Fait à noter, la majorité des jeux créés à l’aide des outils de Roblox Studio le sont par des jeunes de 17 ans et moins. Près de 20 millions de jeux sont produits chaque année, dont une dizaine en 3D. Et contrairement aux autres éditeurs dont les jeux n’offrent que des environnements fixes, les jeunes développeurs sur Roblox peuvent créer à peu près tout ce qu’ils veulent.

Ça vous donne une bonne idée de la taille de Roblox dans le marché des jeux en ligne.

Concerts et revenus

Pour diversifier son offre et divertir sa jeune clientèle, Roblox crée de grands concerts virtuels, comme celui de Lil Nas X, que l’on peut voir ici sur YouTube.

Comme ces concerts ont remporté de vifs succès, Roblox entrevoit de grands projets pour augmenter la part de musique sur sa plateforme.

Concrètement, Roblox planche sur des méta-univers (ou métavers): des mondes, des paysages et des personnages virtuels que l’on peut découvrir dans un espace de jeux imaginé par le développeur.

Des chasses aux œufs de Pâques sont aussi organisées, de même que des cérémonies annuelles, comme les Bloxy Awards, en guise de remise de prix servant également de collecte de fonds.

Parlant d’argent, les revenus de Roblox sont tirés des contenus achetés par le biais d’achats uniques (passes de jeu), des achats intégrés et des microtransactions.

La répartition des revenus entre les développeurs et Roblox est respectivement de 30/70.

Roblox Jeu Tropical Resort Tycoon

Exemple d’un jeu, ici Tropical Resort Tycoon, où les joueurs doivent construire une station balnéaire sur une île.

Ambiance cool

Pour la grande majorité des jeux, l’objectif ne consiste pas à être bon et à gagner à tout prix, mais plutôt à se retrouver entre amis dans une ambiance détendue. Un univers très différent des jeux où la compétition est féroce, pour ne pas dire violente.

Dans un jeu, vous pouvez être un oiseau qui explore un monde virtuel ou, dans l’autre, un cuisinier dans un restaurant.

Comme dans une boutique d’applications, on choisit des jeux selon les catégories ou les genres proposés dans les catalogues.

Roblox

Roblox

Les environnements n’ont rien à voir avec les mondes hyperléchés de jeux tels que Final Fantasy, au contraire ils sont très simples et rudimentaires; les commandes y sont faciles d'utilisation et accessibles à tous.

D’un autre côté, certains studios déploient toute leur armada de développeurs pour créer des jeux sophistiqués attirés par la part de 30 % des revenus. Un studio comme Uplift Games augmentera ses effectifs jusqu’à une centaine d’employés pour créer des jeux, comme Adopt Me, qui connaît un grand succès. Quelque 250 millions $ seront en 2021 remis aux développeurs, prévoit Roblox.