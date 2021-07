The Rock a bien ri des explications de Vin Diesel concernant leur chicane

Dwayne Johnson a explosé de rire quand il a lu les explications données par Vin Diesel concernant leur brouille qui dure maintenant depuis 2016. À l’époque, la vedette de Jumanji avait publié un «tweet» dans lequel il se plaignait du comportement d’un de ses collègues de distribution sur le tournage de Fast & Furious 7.

Depuis, les deux acteurs sont restés en froid, si bien que Dwayne Johnson mène désormais sa barque au côté de Jason Statham avec la franchise Hobbs & Shaw, un spin-off. Mais récemment, à l’occasion de la promotion de F9, Vin Diesel a remis malgré lui de l’huile sur le feu en affirmant qu’il avait été dur envers Dwayne Johnson pour obtenir de lui la meilleure performance possible. Un commentaire qui a bien amusé ce dernier, comme il l’a fait savoir au Hollywood Reporter.

«J’ai ri et j’ai ri fort. Je pense que tout le monde s’est marré en lisant ça. Et je vais en rester là. Et je leur souhaite le meilleur», a-t-il déclaré avant d’affirmer qu’il ne reviendrait jamais dans la franchise principale qui doit encore compter deux films. «Je leur souhaite le meilleur pour Fast 9. Et je leur souhaite aussi bonne chance pour Fast 10 et Fast 11 et le reste des Fast & Furious qu’ils feront sans moi.»

