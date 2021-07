Jusqu’à 170$ de rabais sur les téléphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro

Si vous êtes à la recherche d’un remplacement pour votre téléphone, cette offre pourrait vous intéresser. Jusqu’au 31 juillet, obtenez jusqu’à 170$ de rabais sur les téléphones Android OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro.

• À lire aussi: Des téléphones intelligents à 50 % de rabais

Développés en étroite collaboration avec le géant de la photographie Hasselblad, les téléphones OnePlus 9 et 9 Pro sont équipés du nec plus ultra des appareils photo disponibles sur le marché. Créée pour les photographes les plus exigeants, la caméra est dotée de la technologie de calibrage des couleurs naturelles d’Hasselblad, permettant d’offrir des résultats ultras réalistes et professionnels.

Capture d'écran OnePlus

Le OnePlus 9 Pro a à son bord 4 caméras:

La caméra principale de ​​48 mégapixels, un objectif de 23 mm, ƒ/1.8

Une caméra ultra-large de 50 mégapixels, un objectif de 14 mm, ƒ/2.2

Une caméra à téléobjectif de 8 mégapixels, un objectif de 77 mm, ƒ/2.2

Une caméra monochrome, ƒ/2.4

Le OnePlus 9 possède les mêmes caméras, sauf celle dotée du téléobjectif. Les deux modèles sont aussi capables d’enregistrer des vidéos en HD, 4K, 8K, basses vitesses (slow-motion) et accélérées (time-lapse).

Capture d'écran OnePlus

Outre leurs caméras, les deux téléphones sont dotés d’un écran 120 Hz AMOLED protégé par une vitre Corning Gorilla Glass. Les appareils sont compatibles avec le réseau 5G, et possèdent une batterie rechargeable sans fil.

De plus, ces deux appareils sont d'excellents cellulaires pour le gaming mobile grâce à des cartes graphiques intégrées, plus de 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage.

Capture d'écran OnePlus

Obtenez le OnePlus 9 à 100$ de rabais et utilisez le code «BTSOP9» pour obtenir une réduction supplémentaire de 35$. Le OnePlus 9 Pro, quant à lui, bénéficie d’un rabais de 120$ et en utilisant le code «BTSOP9PRO», 50$ seront déduits de la facture. L’offre se termine le 31 juillet.

Pour acheter le OnePlus 9 et obtenir plus de détails sur l’appareil: OnePlus (Canada)

Pour acheter le OnePlus 9 Pro et obtenir plus de détails sur l’appareil: OnePlus (Canada)

À VOIR AUSSI

s

s