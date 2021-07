La bande-annonce la plus sexy que vous verrez aujourd'hui [VIDÉO]

J'ai une bonne nouvelle, et une mauvaise.

La bonne: cette bande-annonce de Bus Simulator 21 est étrangement sexy et convertira la planète entière à l'église des jeux de simulation.

Bande-annonce Bus Simulator 21, démo des autobus

La mauvaise: il faudra attendre au 7 septembre 2021 avant de mettre la main sur le jeu.

Avec un volant, des pédales et une bonne chaise, les jeux Bus Simulator offrent une excellente dose de zénitude dont on a tous besoin. Et la prochaine édition de la franchise semble plus détaillée et impressionnante que jamais!

Courtoisie stillalive studios / astragon Entertainment Regardez le conducteur avec son chapeau. L'image du bonheur.

La nouvelle bande-annonce sert à mettre de l'avant plusieurs marques d'autobus qui seront dans Bus Simulator 21. Mercedes-Benz, Volvo, Scania, BYD, Alexander Dennis, Blue Bird, Grande West, Setra, IVECO BUS et MAN.

Le jeu proposera également deux géantes cartes ouvertes inspirées des États-Unis et de l'Europe. Il y aura aussi un mode coop! Parfait pour vos dates romantiques.

Bus Simulator 21 sort le 7 septembre sur PC, Xbox One, PS4 et sera compatible avec les consoles next-gen.

