Le nouveau Google Doodle est un magnifique jeu rétro olympique

Google vient-il de mettre en ligne son meilleur Doodle de tous les temps? Ce sera à vous de juger, mais, si vous aimez l’animation japonaise et les chats qui participent à des compétitions sportives, vous risquez de tomber sous le charme!

Ainsi, depuis vendredi matin, dès que vous visiterez une page du moteur de recherche, vous serez accueilli par un jeu du nom de Doodle Champion Island Games, qui célèbre non seulement le début des Jeux olympiques de Tokyo, mais aussi l’ensemble de la culture japonaise.

Étonnamment complète – tout particulièrement pour un Doodle –, l’aventure vous fera incarner Lucky, un chat ninja qui débarque sur une île où se déroule, surprise, une compétition sportive. Dès le début du jeu, vous devrez vous joindre à l’une de quatre équipes pour laquelle vos points (et ceux du reste des participants dans le monde) seront comptabilisés.

Comme dans un JRPG rétro, vous devrez explorer les quatre coins de la carte à la recherche de sept épreuves sportives, comme de l’escalade, du ping-pong et de la planche à roulettes, qui sont en fait de charmants minijeux jouables à l’aide de votre clavier.

Le tout, entrecoupé de séquences animées par l’équipe renommée de Studio 4°C, est absolument charmant et regorge de petits détails et secrets à découvrir à gauche et à droite. Bref, le mélange parfait pour perdre quelques heures.

De ce qu’on comprend du côté de Google, le Doodle sera accessible au cours des prochaines semaines. Vous pourrez donc visiblement prendre votre temps pour explorer l’île et y enregistrer les meilleurs scores possible. Par ailleurs, votre progression sera conservée, même si vous fermez la fenêtre de votre fureteur ou changez de page.

Une raison de plus pour s’y égarer pour un bon moment!

