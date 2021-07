Sur Instagram, les nouvelles fonctions de traduction et de gestion des contenus sensibles

Il y a du nouveau sur Instagram, et les grands utilisateurs et abonnés du réseau de photo apprécieront.

• À lire aussi: Instagram: plus de contrôle sur les contenus «sensibles»

• À lire aussi: La sécurité d’iOS et d’Android dépecée par Pegasus

En premier lieu, l'on aura la possibilité de traduire le texte dans la visionneuse des «stories» sur les applis d’iOS et Android.

La fonction de traduction, qui comprend plus de 90 langues et plus de 170 dialectes, détectera automatiquement la langue dans laquelle le texte est écrit et l'on pourra le traduire au moyen d'un bouton «Voir la traduction».

En faisant tomber les barrières linguistiques, cette traduction automatisée permettra aux gens d’accéder à davantage de contenus. Environ 28% des comptes qu’un utilisateur suit comportent des textes écrits dans une autre langue.

Contrôle des sujets épineux

Si les contenus qui enfreignent les règles sont normalement supprimés, cette nouvelle fonctionnalité permet aux abonnés de personnaliser ce qu'ils regardent dans la section «Explore» d’Instagram.

Comme il est difficile d’établir des règles communes pour tous, les abonnés pourront voir et ajuster ce qu’ils désirent.

Pour afficher votre contrôle de contenu sensible, allez sur votre profil dans l’appli Instagram de votre téléphone (et non sur Instagram Web), sélectionnez «Paramètres» dans le coin supérieur droit, «Compte» dans la liste et, enfin, cliquez sur «Paramètres des contenus sensibles».

Vous pourrez alors décider de conserver le paramètre «Limite par défaut» ou «Limiter davantage» certains types de contenu sensible. Ce choix peut être modifié à tout moment. Une exception à cette règle, les personnes de moins de 18 ans n’y ont pas accès.

À VOIR AUSSI...

.