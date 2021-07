Dexter: enfin une date de sortie et nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Dexter Morgan ne pourra visiblement pas s'enfuir de son passé meurtrier dans la nouvelle saison de la série Dexter, comme le dévoile une nouvelle bande-annonce diffusée au Comic Con de San Diego ce weekend.

Maintenant intitulée Dexter: New Blood, la saison 9 explore la vie du personnage titre, incarné par Michael C. Hall, 10 ans après les événements de la «finale» de la série. Sa nouvelle bande-annonce, la plus longue à ce jour, en dévoile peu sur l'histoire en question, mais on devine quelques trucs à partir des dialogues et des images.

Bande-annonce officielle de Dexter: New Blood

Dexter (qui s'appelle maintenant Jim Lindsay) a une petite vie tranquille à Iron Lake, une copine (qui est policière!), un bon emploi, des amis et il semble avoir un thérapeute. Dans l'extrait, on voit aussi qu'il a peur d'être démasqué et qu'il aura des adversaires de tailles, dont un certain Kurt Caldwell, incarné par Clancy Brown. Il y a aussi une bonne flaque de sang dans la neige, plein de couteaux et un Dexter qui s'enfuit dans la forêt, alors ça va brasser.

Est-ce que Dexter se promène encore la nuit pour jouer les justiciers morbides? Ce n'est pas encore totalement clair. Une chose est certaine, cependant: sa vie ne restera pas paisible.

10 épisodes sont prévus pour Dexter: New Blood, à partir du 7 novembre 2021 sur Showtime. On ne sait pas si ce reboot va réellement offrir une conclusion à la série, ou si cette dernière finira en queue de poisson pour laisser la place à une suite. Si vous voulez voir tous les autres extraits partagés à ce jour, visionnez la vidéo en tête de l'article!