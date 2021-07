Fast & Furious: Paul Walker a aidé Tyrese Gibson à revenir dans la franchise

Tyrese Gibson sera toujours reconnaissant envers Paul Walker pour avoir aidé à garder son personnage en vie dans la franchise Fast & Furious. L'acteur révèle que les producteurs n'avaient pas l'intention de ramener Roman Pearce après le deuxième film de la saga, mais l'acteur Walker s'est battu pour qu'il revienne dans le cinquième opus.

« C'était un combat», a-t-il déclaré dans le podcast Binge d'Entertainment Weekly, révélant que son ami lui avait permis de rencontrer Vin Diesel et les producteurs de la série et est parvenu à les convaincre qu'il serait un atout pour la franchise.

« Paul savait qu'il y avait un petit obstacle que nous devions surmonter pour que nous nous réunissions tous pour Fast & Furious 5, a-t-il ajouté. Je veux dire, je suis ému quand je pense à ce gars; pendant près de trois films, il n'arrêtait pas de mendier et de plaider et d'essayer de parler au studio, aux réalisateurs et à Vin : " Yo, nous devons faire revenir Tyrese ". Je suis finalement revenu pour le 5. Je pense qu'il y avait un certain type de tension non exprimée autour de Roman Pearce, et où est-ce qu'il s'intègre? Et je pense qu'après avoir passé du temps avec Vin avant de faire Five, il s'est rapidement rendu compte que je suis plus d'un atout, et il y a beaucoup plus d'avantages à ce que j'apporte à la franchise. »

Le personnage Roman Pearce est maintenant apparu dans tous les films Fast & Furious depuis le cinquième, y compris Fast & Furious 9, qui est actuellement en salles.

