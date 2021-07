Pokémon: Netflix préparerait une série «live-action»

Variety a annoncé une nouvelle qui risque de faire jaser aujourd'hui: Netflix préparerait une série live-action de Pokémon, selon leur source.

• À lire aussi: Le volet jeux vidéo de Netflix se concentrera d’abord sur les titres mobiles

• À lire aussi: Pokémon GO: 5 ans après son lancement, ces trois passionnés ne peuvent passer une journée sans jouer

La nouvelle n'a pas été confirmée par Netflix pour le moment, mais Variety n'a pas l'habitude de dévoiler des informations dans le vide. La réaction risque toutefois d'être très partagée de la part des fans. Une série live-action de Pokémon peut être une très bonne idée qui vire mal, ou une très mauvaise idée qui surprend tout le monde.

Selon la source de Variety, Joe Henderson, le showrunner de la série Lucifer, serait le scénariste et producteur du projet. Le média explique que la série devrait être semblable au film Detective Pikachu de 2019, qui mettait en vedette Ryan Reynolds et Justice Smith.

Il est rassurant d'apprendre que le projet ne s'éloignera pas trop de Detective Pikachu, qui en avait surpris plus d'un avec sa bonne histoire et l'excellente prestation de Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu. Est-ce possible de reproduire un tel succès dans une série sans Reynolds?

Pas surprenant de voir Netflix sauter sur l'occasion de financer un projet Pokémon. La plateforme héberge déjà plusieurs films et séries de la franchise, dont l'excellente Pokémon: Indigo League qui a tout commencé. La folie Pokémon ne s'estompe pas avec le temps, non plus. Les cartes de collection rares se vendent plus cher que jamais, Pokémon GO a ses joueurs loyaux et la franchise a des jeux vidéo de prévus dans les prochains mois.

La série live-action ne risque pas d'arriver sur Netflix bientôt, toutefois. Variety déclare que le projet n'en serait qu'à ses débuts pour le moment.

À VOIR AUSSI...

s

s