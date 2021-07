Casio dévoile une version «Pac-Man» du célèbre modèle A100 [PHOTOS]

Casio présente un hommage à l’un des jeux les plus iconiques des années 80, Pac-Man, en collaboration avec Bandai Namco. L'édition A100WEPC Pac-Man s’inspire de la montre numérique F-100 de 1978, devenue populaire après avoir été portée par Ripley dans le film Alien de 1979.

La nouvelle montre A100WEPC est basée sur la montre A100 récemment sortie, qui reprend le design de la F-100 y compris la disposition frontale unique à quatre boutons. Le style évoque le look rétro et coloré du jeu Pac-Man. Le cadran de la montre présente les personnages de Pac-Man et des fantômes colorés.

Le boîtier de la montre plaquée or s'inspire de la couleur de la borne d’arcade du jeu. Le bracelet de la montre est gravé au laser avec un rendu de notre petit héros circulaire poursuivi par des fantômes.

À l’époque, la F-100 était l’une des montres les plus avancées, offrant un chronomètre, une alarme numérique, de même que des fonctions de calendrier. Selon Casio, c’était aussi la première montre à venir dans une boîte en résine.

Le modèle de base AW100WE, sorti le mois dernier, offre une résistance à l'eau, un chronomètre 1/10 de seconde, une alarme quotidienne, un signal horaire, un calendrier automatique et un éclairage DEL. Cette édition spéciale devrait sortir au mois d’août au Japon, pour le prix modique de 12 100 yens, soit un peu plus de 138$. Aucune information sur sa sortie au Canada n’a encore été dévoilée.

