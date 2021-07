Le jeu vidéo parfait selon votre signe astrologique

Est-ce que Jojo Savard est à notre bureau aujourd'hui? Non, non.

On voulait quand même s'amuser un peu avec l'astrologie pour voir quels jeux seraient intéressants selon les personnalités des signes.

À noter que nous ne sommes pas des professionnels de l'astrologie. C'est important à souligner.

Bélier - CS: GO

Valve

La personne Bélier est gagnante. Tassez-vous du chemin, laissez Bélier arriver en première place, ou vous risquez de vous faire écraser. CS: GO ou tout autre FPS de compétition risque de charmer les personnes sous ce signe, car les Béliers sont capables de réagir rapidement avec force et bravoure. C'est aussi la bonne personne à mettre responsable d'une équipe multijoueur, car elle saura mener avec ardeur.

Bélier célèbre: Céline Dion

Taureau - Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

Ratchet & Clank: Rift Apart est le jeu idéal pour une personne sous le signe Taureau avec ses objectifs clairs et sa dose de créativité. Taureau aime sa routine, alors un jeu linéaire est idéal. Le design du jeu est riche, coloré et créatif; des qualités chères aux yeux de ce gamer. Ratchet & Clank permettra à Taureau de s'évader dans un monde fantastique durant plusieurs heures en ignorant ses appels et en restant bien canté sur son divan. Et, pour ne pas trop blesser son orgueil fragile, le jeu offre un nombre infini de vies.

Taureau célèbre: Ginette Reno

Gémeaux - It Takes Two

Electronic Arts / Hazelight Studios

Avec ses talents de communication, le Gémeaux peut parfaitement maîtriser un jeu coopératif comme It Takes Two. Le jeu propose un gameplay léger rempli de rebondissements que ce gamer va adorer. Le Gémeaux passera peut-être trop de temps à explorer tous les secrets de chaque niveau et à taper sur les nerfs de son coéquipier, car il aime trop être agréablement surpris.

Gémeaux célèbre: Stéphane Bellavance

Cancer - Spider-Man

Sony Interactive Entertainment / Insomniac Games

Cancer est un grand sensible au cœur jeune qui adorera les thèmes des jeux Spider-Man, que ce soit celui de 2018 ou Miles Morales de 2020. Ce gamer est intuitif et fragile, ce qui fait de lui le gamer parfait pour jouer les superhéros afin de venir en aide aux NPCs un peu nonos. Il est idéaliste et veut croire en un monde meilleur, surtout si c'est lui qui en est responsable.

Cancer célèbre: Garou

Lion - Mario Party

Nintendo

Pour Lion, la terre est un club à ciel ouvert. Dégagez le chemin avec vos émotions, c'est l'heure d'avoir du fun. Lion va adorer les jeux de type « party », comme Mario Party ou même Quiplash. Attention, cependant: s'il n'a pas toute la gloire, il pourrait être mauvais perdant!

Lion célèbre: Rémy Girard

Vierge - Limbo

Playdead

Un jeu de puzzle comme Limbo est parfait pour le grand esprit logique de Vierge. Même si Vierge sera rapidement en mesure de résoudre les énigmes placées devant lui, il est perfectionniste et prendra son temps. Son côté un peu nerveux fera également en sorte qu'il ne négligera aucune piste, juste au cas où. N'essayez même pas de faire du backseat gaming avec lui, il va vous faire sentir mal.

Vierge célèbre: Guy Nadon

Balance - Unravel Two

Electronic Arts

Ce pacifiste diplomate est le partenaire idéal pour un jeu coopératif où l'entraide est de mise. Balance pourrait s'intéresser à Overcooked!, mais la nature chaotique et conflictuelle du jeu risque de le brusquer. Pensez plutôt à Unravel 2, où les joueurs travaillent en équipe dans le calme et dans la réflexion. Parce qu'il n'aime pas le conflit, vous risquez de devoir leader à sa place.

Balance célèbre: Guylaine Tremblay

Scorpion - The Last of Us Part II

Naughty Dog

L'histoire de vengeance extrême du jeu The Last of Us Part II est parfaite pour Scorpion, qui ne lâchera pas jusqu'à ce que ses ennemis soient anéantis. Il est jaloux, passionné et ira jusqu'au bout pour être satisfait. Scorpion ne sera certainement pas choqué par les éléments extrêmement violents du jeu; il s'en réjouira.

Scorpion célèbre: Gilles Vigneault

Sagittaire - The Witcher 3: Wild Hunt

CD PROJEKT RED

Sagittaire a besoin d'explorer l'univers, et il pourra très bien le faire sans vous. The Witcher, Skyrim ou Horizon Zero Dawn sont des jeux parfaits pour ce gamer aventureux parfois imprudent. Il s'intéressera au côté ésotérique de ces jeux, en plus de vouloir connaître l'histoire de chaque monde qu'il explorera. Oui, c'est le joueur un peu ennuyeux qui va lire les longs livres dans Skyrim.

Sagittaire célèbre: Georges Laraque

Capricorne - Dark Souls

FromSoftware, Inc, BANDAI NAMCO Entertainment

Avec sa persévérance et son ambition, Capricorne est parfait pour entreprendre un défi comme Dark Souls. Ce joueur favorise la stratégie parfois lente, mais toujours efficace. Il réfléchit, observe et apprend. Son côté rationnel ne le laissera pas s'emporter par la frustration, un atout important pour un jeu aussi difficile.

Capricorne célèbre: Marina Orsini

Verseau - No Man's Sky

Hello Games

Idéaliste et intelligent, Verseau voit grand et va adorer l'idée d'explorer des planètes inconnues dans No Man's Sky. Ce gamer aime la modernité, la découverte et l'apprentissage et sera heureux de se promener de planète en planète que pour l'expérience enrichissante.

Verseau célèbre: Andrée Watters

Poisson - Life is Strange

DONTNOD Entertainment / Square Enix

Poisson est rempli d'empathie et de créativité; le signe idéal pour le jeu Life is Strange. Son indécision sera parfaite pour un jeu où l'on peut reculer dans le temps afin d'explorer d'autres scénarios. C'est aussi un grand amoureux de musique, qu'il retrouvera un peu partout dans Life is Strange. Parfois naïf, il voudra voir une fin de jeu où tout le monde est heureux.

Poisson célèbre: Christian Bégin

