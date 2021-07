Hospitalisation de Bob Odenkirk: plusieurs vedettes envoient des messages de soutien à l’acteur

Bryan Cranston a demandé à ses fans de garder Bob Odenkirk dans leurs pensées à la suite de son hospitalisation, mardi.

L’acteur américain, toujours à l’hôpital, se trouverait aujourd’hui dans un état «stable», après s’être effondré pendant le tournage de la série télévisée Better Call Saul en raison d’un «incident cardiaque».

Un certain nombre d'amis et de collègues ont ainsi envoyé leurs vœux de rétablissement au comédien de 58 ans, dont sa covedette de Breaking Bad, Bryan Cranston.

Celui-ci a publié sur Instagram, mercredi, un touchant message dans lequel il invite ses abonnés à envoyer des «pensées positives» à Bob Odenkirk.

«Aujourd'hui, je me suis réveillé avec des nouvelles qui m'ont rendu anxieux toute la matinée. Mon ami Bob Odenkirk s'est effondré la nuit dernière sur le plateau de Better Call Saul. Il est à l'hôpital à Albuquerque et reçoit les soins médicaux dont il a besoin, mais on ne sait rien de son état. S'il vous plaît, prenez un moment dans votre journée d'aujourd'hui pour penser à lui et envoyez-lui des pensées positives et des prières, merci.»

L'autre acteur de Breaking Bad, Aaron Paul, a simplement publié: «Je t'aime, mon ami.»

David Cross, ami de longue date et partenaire de Bob Odenkirk, aux côtés duquel il est apparu dans l'émission à sketchs Mr. Show with Bob and David dans les années 1990, a commenté sur Twitter: «Je partagerai ce que je sais quand je le pourrai, mais Bob est l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, tant physiquement que mentalement. Il va s'en sortir.»

D'autres vedettes d'Hollywood ont partagé des messages de soutien, notamment Jason Alexander et Elijah Wood.

