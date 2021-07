Kena: Bridge of Spirits repoussé pour une troisième fois

Celles et ceux qui l’attendaient de pied ferme devront finalement patienter un peu plus longtemps que prévu: Kena: Bridge of Spirits repousse pour une troisième fois sa date de sortie sur PS4, PS5 et PC.

Prévu jusqu’à tout récemment pour le 24 août, le jeu d’action-aventure du studio Ember Lab paraîtra finalement le 21 septembre, a fait savoir l’entreprise, mercredi, sur Twitter.

«Nous avons pris la décision difficile de retarder la sortie de Kena jusqu’au 21 septembre pour polir le jeu sur toutes les plateformes. L’équipe a travaillé excessivement fort et nous croyons que le temps supplémentaire est essentiel afin de s’assurer de la meilleure expérience possible», a expliqué le studio dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux.

«Nous savons que plusieurs d’entre vous ont hâte de jouer et nous apprécions votre patience, alors que l’équipe continue à travailler sur la meilleure version possible de Kena», poursuit le message.

Rappelons que Kena: Bridge of Spirits devait d’abord paraître à la fin de 2020, avant d’être repoussé au premier trimestre de 2021, puis à ce moment, jusqu’en août. Le titre doit maintenant voir le jour le 21 septembre sur PS4, PS5 et PC, par le biais de l’Epic Games Store.

