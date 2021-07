Jodie Whittaker quitte Doctor Who

Jodie Whittaker va quitter Doctor Who. L'actrice britannique, qui joue la treizième incarnation du docteur dans la série et est la première femme à tenir ce rôle, quittera le programme après un trio d'épisodes spéciaux.

• À lire aussi: Black Widow: Disney qualifie la poursuite de Scarlett Johansson de «triste et affligeante»

• À lire aussi: 20 gâteaux geek à essayer de reproduire pour votre anniversaire

Le dernier volet de cette série de diffusions spéciales, qui se voudra un épisode à grand budget et grand déploiement, sera diffusé à l'automne 2022, dans le cadre des célébrations du centenaire de la BBC.

«En 2017, j'ai ouvert mon magnifique coffret cadeau de chaussures de taille 13. Je n'aurais pas pu deviner les aventures, les mondes et les merveilles que j'allais y voir. Mon cœur est plein d'amour pour cette série, pour l'équipe qui la réalise, pour les fans qui la regardent et pour ce qu'elle a apporté à ma vie, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Je porterai le Docteur et les leçons que j'ai apprises avec moi pour toujours. Je sais que le changement peut être effrayant et aucun de nous ne sait ce qui se trouve dans le monde. C'est pourquoi nous continuons à chercher. À voyager si on a de la chance. L'Univers vous surprendra. Constamment.»

De plus, le directeur de série Chris Chibnall, qui est responsable du TARDIS depuis le début du tournage de la saison 11, quittera également la série à succès.

«Le magnifique et emblématique docteur de Jodie a dépassé toutes nos attentes. Elle a été une actrice principale en or, assumant la responsabilité d'être la première femme docteur avec style, force, chaleur, générosité et humour. Elle a captivé l'imagination du public et continue d'inspirer l'adoration dans le monde entier, ainsi que de toute l'équipe de production. Je ne peux pas imaginer travailler avec un docteur plus inspirant, alors je ne vais pas le faire!», a-t-il déclaré.

À VOIR AUSSI

s

s